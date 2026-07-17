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Global_Chronicles
Aston Martin создала бронированный внедорожник Dreadnought только для игры Call of Duty
Aston Martin совместно с Infinity Ward разработала бронированный внедорожник Dreadnought для Call of Duty: Modern Warfare 4. Автомобиль существует только в цифровом пространстве и не будет выпускаться в реальности.
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Британский производитель спортивных автомобилей Aston Martin представил внедорожник Dreadnought. Модель создана исключительно для игровой вселенной Call of Duty и не предназначена для реальных дорог. Разработка велась совместно со студиями Infinity Ward и Activision.

 Изображение: Сarscoops

Дизайнеры Aston Martin получили полную свободу, поскольку им не нужно было учитывать требования безопасности или серийного производства. Результат — брутальный бронированный внедорожник с чертами Aston Martin и армейского Humvee. Название Dreadnought отсылает к британскому линкору, изменившему морскую тактику в начале XX века.

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В игре автомобиль оснастят звуком настоящего V12 — компания записала рев мотора специально для проекта. Разработчики Infinity Ward заявляют, что анимация, управление и физика Dreadnought соответствуют реальным характеристикам бренда. При этом в виртуальной версии предусмотрены топливные баки, оружейные отсеки, адаптивные боевые системы и тяжелая броня.

Изображение:  Сarscoops 
Изображение:  Сarscoops 

По словам Стефано Сапоретти, директора по диверсификации бренда Aston Martin, коллаборация нацелена на молодую аудиторию, которая не интересуется реальными моделями DB12 или DBX. Проект должен познакомить игроков с брендом и сформировать интерес на будущее.

Изображение:  Сarscoops 

Dreadnought появится в режимах DMZ и Warzone с выходом Modern Warfare 4 23 октября. Полноразмерный макет внедорожника покажут на выставке Fanatics Fest в Нью-Йорке.

Изображение:  Сarscoops 

#activision #infinity ward #внедорожник #aston martin #v12 #dreadnought #бронированный внедорожник #call of duty modern warfare 4 #виртуальный автомобиль #игровая коллаборация
Источник: carscoops.com
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