Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Платформа для сравнения компьютерного железа DropReference официально запущена в США
Сервис для сравнения цен на комплектующие ПК официально запущен в США
реклама

Европейский сервис DropReference, который ежемесячно посещают более 200 тысяч человек, вышел на американский рынок. Вместо цен в евро с конвертацией, пользователи из США видят предложения от местных магазинов.

Изображение: TechPowerUp

Платформа собирает цены на видеокарты, процессоры, материнские платы, оперативную память, накопители, блоки питания, корпуса, системы охлаждения, мониторы и готовые ПК. Каждую модель группируют отдельно, чтобы покупатель случайно не сравнивал разные версии одной карты или платы.

Изображение: TechPowerUp

реклама

Собрать компьютер можно тремя способами. Guided Mode ведет новичка по шагам и подбирает детали под бюджет. Expert Mode дает опытному пользователю полный контроль с проверкой совместимости и подсчетом цены. Community Mode позволяет описать задачи и получить готовую сборку от других участников.

Сервис предсказывает частоту кадров (FPS) для конфигураций в более чем 125 играх при разных настройках графики. Видеокарты можно сравнить по характеристикам, цене и реальным тестам. В сообществе DropReference больше 20 тысяч человек, которые делятся сборками и дают советы. В будущем платформа может устроить глобальный запуск на выставке IFA в Берлине.

#видеокарты #процессоры #сборка пк #fps #комплектующие пк #dropreference #сравнение цен
Источник: techpowerup.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Статистика Amazon показала превосходство процессора AMD Ryzen 7 5800X3D над Ryzen 7 7800X3D
«АвтоВАЗ» планирует начать продажи новой Lada Niva Legend в конце августа
Эксперты сравнили стоимость и технические характеристики российского МС-21 с Boeing 737 и Airbus 320
Банк России не может найти причины для 50% колебаний курса рубля
Российские игроки жалуются на сбои в работе Battle.net и игр Blizzard — WoW и Diablo 4 недоступны
Задняя камера Galaxy S27 Ultra будет состоять из трёх модулей
Самолёт специального назначения Ту-214ПУ на пути из Москвы в Китай совершил остановку в Тегеране
Ростех представил модульную защиту «Паутина» для промышленных и инфраструктурных объектов
Энтузиаст протестировал GTX 1060 6 ГБ в паре с Ryzen 7 5800X в ряде современных игр
Энтузиаст превратил игры Steam в «картриджи» с помощью SSD
АвтоВАЗ раскрыл сроки серийного производства и детали обновления Lada Niva Legend
Тарифы на домашний интернет в России в 2026 году выросли на 8–20%
Энтузиаст превратил старые SSD в картриджи для игр из Steam
Человекоподобные роботы Xiaomi повысили точность сборки электромобилей до 98% за 4 месяца тестов
DDR5 китайской компании CXMT уступают SK Hynix по производительности и вольтажу
США предъявили обвинения трём россиянам и объявили награду в $10 млн за информацию
Тесты оверклокера Safedisk выявили отставание китайской DDR5-памяти CXMT от чипов SK Hynix
Diamond Atelier показала первый гипербайк с электролюминесцентным кузовом
Edifier выпустила второе поколение полочных колонок R1000TC II с поддержкой Bluetooth 6.0
Лёгкий российский самолёт «Танго» с отечественным двигателем АПД-520 впервые совершил полёт

Популярные статьи

Ваттметр EMG-17 — честный обзор и тестирование бюджетного гаджета
Обзор и тестирование видеокарты Acer Nitro Radeon RX 9060 XT OC
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter