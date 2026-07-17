Сервис для сравнения цен на комплектующие ПК официально запущен в США

Европейский сервис DropReference , который ежемесячно посещают более 200 тысяч человек, вышел на американский рынок. Вместо цен в евро с конвертацией, пользователи из США видят предложения от местных магазинов.

Изображение: TechPowerUp

Платформа собирает цены на видеокарты, процессоры, материнские платы, оперативную память, накопители, блоки питания, корпуса, системы охлаждения, мониторы и готовые ПК. Каждую модель группируют отдельно, чтобы покупатель случайно не сравнивал разные версии одной карты или платы.

Изображение: TechPowerUp

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Собрать компьютер можно тремя способами. Guided Mode ведет новичка по шагам и подбирает детали под бюджет. Expert Mode дает опытному пользователю полный контроль с проверкой совместимости и подсчетом цены. Community Mode позволяет описать задачи и получить готовую сборку от других участников.

Сервис предсказывает частоту кадров (FPS) для конфигураций в более чем 125 играх при разных настройках графики. Видеокарты можно сравнить по характеристикам, цене и реальным тестам. В сообществе DropReference больше 20 тысяч человек, которые делятся сборками и дают советы. В будущем платформа может устроить глобальный запуск на выставке IFA в Берлине.