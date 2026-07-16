Pulsar анонсировала дату выхода игровой мыши Feinmann FO1 Noctua Edition со встроенным вентилятором.

Компания Pulsar впервые показала мышь с вентилятором Noctua на выставке Computex в мае. Тогда производитель не назвал точную дату релиза. Теперь Pulsar раскрыла характеристики и сообщила, когда устройство появится в продаже.

Изображение: WCCFTech

Feinmann FO1 Noctua Edition оснащается 40-миллиметровым вентилятором NF-A4x10 5V PWM. Он установлен внутри корпуса и направляет поток воздуха на ладонь, чтобы уменьшить потоотделение во время игры. Для подачи воздуха в верхней части корпуса предусмотрены крупные вентиляционные отверстия.

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Несмотря на наличие вентилятора, вес мыши составляет 73 грамма. Обычная версия Feinmann FO1 легче — 46 граммов, но новинка все равно остается одной из самых легких моделей с активным охлаждением. Корпус увеличили по сравнению с базовой версией, но он сохранил компактные размеры и подходит для рук среднего и небольшого размера.

Изображение: WCCFTech

В мыши используется сенсор XS-2 с разрешением до 42 000 DPI и частотой опроса 8000 Гц. Pulsar пока не объявила официальную цену и список стран, где будет доступна новинка. Релиз состоится на следующей неделе во вторник.