Casio начала продажи в США трех моделей наручных часов из ретро-коллекции MTP-B146.

Серия часов Casio MTP-B146 сама по себе не нова: впервые она была представлена на международном рынке ещё в прошлом году. В апреле уже текущего года компания внесла пять моделей этой серии в раздел Casio Lab Showcase и провела опрос, участникам которого предлагалось выбрать наиболее понравившиеся варианты. Три наиболее популярные по итогам этого исследования модели стали официально поставляться Casio в США.

Изображение: Notebookcheck

Американским покупателям доступны три модели: Casio MTP-B146D-1AV с серебристым корпусом и черным циферблатом, MTP-B146D-2AV с серебристым корпусом и светло-голубым циферблатом, а также MTP-B146G-3AV с золотистым корпусом и изумрудно-зеленым циферблатом.

Изображение: Notebookcheck

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Ключевая особенность всей серии — расположение окошка для отображения дня недели в верхней части циферблата, под двенадцатичасовой отметкой. Эта деталь отличает новую коллекцию от предшествовавшей MTP-B145, где индикатор дня располагался иначе. Производитель отмечает, что дизайн циферблата и цветовое оформление переносят владельца в атмосферу 80-х годов прошлого века.

Изображение: Notebookcheck

Все три модели получили корпус из нержавеющей стали с браслетом, оснащённым трехстворчатой застежкой. Модель MTP-B146G-3AV считается более премиальной в линейке, поскольку ее корпус и браслет получили золотое ионное покрытие. При этом технические характеристики у всех моделей одинаковые: кварцевый механизм, окошко даты на «3 часа», водонепроницаемость до 50 метров и батарея SR920SW, которой хватает на три года работы. Точность хода составляет ±20 секунд в месяц. Размер корпуса — 40,8 × 35 × 8 мм, вес — 85 граммов.

Изображение: Notebookcheck

Новинки Casio MTP-B146 поступили в продажу в фирменном американском интернет-магазине Casio, где версии с черным и светло-голубым циферблатом стоят 110 $, а MTP-B146G-3AV с золотистым корпусом и зеленым циферблатом оценена в 130 $.