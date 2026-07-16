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Global_Chronicles
Joyroom выпустила пауэрбанк Podix PR70 на 25 000 мАч с двумя TFT-дисплеями
Joyroom представила портативный аккумулятор Podix PR70 емкостью 25 000 мАч. Устройство оснащено двумя TFT-дисплеями, двумя встроенными кабелями USB-C и выдает суммарную мощность 240 Вт.
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Большинство портативных аккумуляторов имеют один дисплей для отображения уровня заряда. Joyroom Podix PR70 выделяется на их фоне – у него сразу два TFT-экрана. Основной экран расположен на вертикальной панели, дополнительный – на горизонтальной.

Изображение: Joyroom

На переднем дисплее отображается статус зарядки, процент батареи, оставшееся время, состояние аккумулятора и температура. Боковой экран показывает график мощности, детали по каждому порту и общую входную/выходную мощность.

Изображение: Joyroom

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Емкость устройства – 25 000 мАч. Общая выходная мощность достигает 240 Вт. В пауэрбанк встроены два кабеля USB-C, также есть один порт USB-C и один USB-A. Можно заряжать до четырех устройств одновременно. Производитель заявляет, что аккумулятор способен одновременно заряжать два ноутбука на USB-C: один на 140 Вт, второй на 100 Вт.

Изображение: Joyroom

Распределение мощности в режиме одного порта: выдвижной кабель USB-C – 100 Вт, кабель-лямка USB-C – 140 Вт, порт USB-C – 100 Вт, порт USB-A – 36 Вт. Устройство поддерживает стандарты быстрой зарядки PPS, PD 3.1, QC 4+, SCP, FCP, AVS, Apple 2.4A.

Корпус имеет башенную конструкцию, напоминающую модели Ugreen Nexode Pro 25K и Anker 25K. Габариты – 160 x 48,2 x 56,6 мм, вес – 622 грамма. Заявлена 15-уровневая защита от перегрева, перегрузки по току, перенапряжения и короткого замыкания. Аккумулятор допущен к перевозке на самолетах. Стартовая цена Podix PR70 – $149.

#usb-c #быстрая зарядка #пауэрбанк #внешний аккумулятор #25000 мач #joyroom #podix pr70
Источник: notebookcheck.net
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