Большинство современных роботов создают по образу человека. Разработчики T1 пошли другим путем и сделали устройство, которое меняет форму в зависимости от задачи.
Скриншот Swancor (Weibo)
Робот T1 от компании Swancor может стоять и ходить вертикально на двух ногах, когда требуется высота и точность движений. Для передвижения по пересеченной местности он опускается на четыре конечности. Это делает его устойчивее и быстрее на лестницах или неровных поверхностях.
Оснащение робота включает систему распознавания голоса и определения источника звука, долговременную память, возможность обучения иностранным языкам. T1 умеет следовать за владельцем, адаптироваться к рельефу, переносить предметы. Встроенный динамик и камера с разными режимами съемки расширяют функциональность.
Управление силой позволяет роботу безопасно пожимать руки и брать объекты. Предусмотрен тихий режим работы и визуальное программирование для тех, кто хочет настроить поведение.
Генеральный директор компании заявил, что разработчики намеренно не стали точно копировать человекоподобную форму. Цена робота пока не объявлена.