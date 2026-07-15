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Global_Chronicles
Робот T1 умеет менять форму — он может ходить на двух ногах или опускаться на четыре конечности
Компания Swancor представила робота T1, который умеет менять форму. Он может передвигаться как человек на двух ногах или как собака на четырех для устойчивости на неровной поверхности.
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Большинство современных роботов создают по образу человека. Разработчики T1 пошли другим путем и сделали устройство, которое меняет форму в зависимости от задачи.

 Скриншот Swancor (Weibo)

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Робот T1 от компании Swancor может стоять и ходить вертикально на двух ногах, когда требуется высота и точность движений. Для передвижения по пересеченной местности он опускается на четыре конечности. Это делает его устойчивее и быстрее на лестницах или неровных поверхностях.

Оснащение робота включает систему распознавания голоса и определения источника звука, долговременную память, возможность обучения иностранным языкам. T1 умеет следовать за владельцем, адаптироваться к рельефу, переносить предметы. Встроенный динамик и камера с разными режимами съемки расширяют функциональность.


Управление силой позволяет роботу безопасно пожимать руки и брать объекты. Предусмотрен тихий режим работы и визуальное программирование для тех, кто хочет настроить поведение.

Генеральный директор компании заявил, что разработчики намеренно не стали точно копировать человекоподобную форму. Цена робота пока не объявлена.

#китай #робот #трансформер #домашний робот #t1 #swancor
Источник: notebookcheck.net
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