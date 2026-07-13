Производители смартфонов продолжают наращивать разрешение камер. Если раньше встречались сдвоенные 200-мегапиксельные сенсоры, то теперь речь идет о трех таких датчиках в одном устройстве.
Изображение: Notebookcheck
Инсайдер, известный под ником Digital Chat Station, ранее намекал на возможный выход Oppo Find X10 Pro Max с тройной 200-мегапиксельной камерой. В новом посте он подтвердил, что даже в последних прототипах сохраняется такая конфигурация. При этом он отметил, что решение еще не утверждено для серийного производства.
Изображение: Notebookcheck
Если Oppo выпустит устройство с тремя 200-мегапиксельными сенсорами, то два из них, вероятно, будут размером примерно 1/1,3 дюйма — для основной камеры и телеобъектива. Третий сенсор для сверхширокоугольной камеры будет меньше, около 1/1,5 дюйма, но все равно значительно больше типичных 50-мегапиксельных датчиков. Для сравнения: популярный сенсор ISOCELL JN1 имеет размер около 1/2,76 дюйма.
Однако инсайдер не исключает, что существует и вторая тестовая версия аппарата. В ней сверхширокоугольная камера может получить классический 50-мегапиксельный сенсор. Окончательное решение Oppo примет перед запуском, который ожидается осенью этого года.