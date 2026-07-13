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Global_Chronicles
Смартфон Oppo с тремя 200-мегапиксельными камерами Hasselblad приближается к производству
По данным инсайдера Digital Chat Station, осенью может выйти Oppo Find X10 Pro Max. Общее разрешение системы составит 600 мегапикселей, но окончательная конфигурация еще не утверждена.
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Производители смартфонов продолжают наращивать разрешение камер. Если раньше встречались сдвоенные 200-мегапиксельные сенсоры, то теперь речь идет о трех таких датчиках в одном устройстве.

Изображение: Notebookcheck

Инсайдер, известный под ником Digital Chat Station, ранее намекал на возможный выход Oppo Find X10 Pro Max с тройной 200-мегапиксельной камерой. В новом посте он подтвердил, что даже в последних прототипах сохраняется такая конфигурация. При этом он отметил, что решение еще не утверждено для серийного производства.

Изображение: Notebookcheck

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Если Oppo выпустит устройство с тремя 200-мегапиксельными сенсорами, то два из них, вероятно, будут размером примерно 1/1,3 дюйма — для основной камеры и телеобъектива. Третий сенсор для сверхширокоугольной камеры будет меньше, около 1/1,5 дюйма, но все равно значительно больше типичных 50-мегапиксельных датчиков. Для сравнения: популярный сенсор ISOCELL JN1 имеет размер около 1/2,76 дюйма.

Однако инсайдер не исключает, что существует и вторая тестовая версия аппарата. В ней сверхширокоугольная камера может получить классический 50-мегапиксельный сенсор. Окончательное решение Oppo примет перед запуском, который ожидается осенью этого года.

#смартфон #oppo #камера #инсайдер #digital chat station #200 мп #hasselblad #find x10 pro max
Источник: notebookcheck.net
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