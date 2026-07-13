По данным инсайдера Digital Chat Station, осенью может выйти Oppo Find X10 Pro Max. Общее разрешение системы составит 600 мегапикселей, но окончательная конфигурация еще не утверждена.

Производители смартфонов продолжают наращивать разрешение камер. Если раньше встречались сдвоенные 200-мегапиксельные сенсоры, то теперь речь идет о трех таких датчиках в одном устройстве.

Изображение: Notebookcheck

Инсайдер, известный под ником Digital Chat Station, ранее намекал на возможный выход Oppo Find X10 Pro Max с тройной 200-мегапиксельной камерой. В новом посте он подтвердил, что даже в последних прототипах сохраняется такая конфигурация. При этом он отметил, что решение еще не утверждено для серийного производства.

Изображение: Notebookcheck

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Если Oppo выпустит устройство с тремя 200-мегапиксельными сенсорами, то два из них, вероятно, будут размером примерно 1/1,3 дюйма — для основной камеры и телеобъектива. Третий сенсор для сверхширокоугольной камеры будет меньше, около 1/1,5 дюйма, но все равно значительно больше типичных 50-мегапиксельных датчиков. Для сравнения: популярный сенсор ISOCELL JN1 имеет размер около 1/2,76 дюйма.

Однако инсайдер не исключает, что существует и вторая тестовая версия аппарата. В ней сверхширокоугольная камера может получить классический 50-мегапиксельный сенсор. Окончательное решение Oppo примет перед запуском, который ожидается осенью этого года.