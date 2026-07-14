Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
В Египте нашли 18 древних гробниц с 24 амулетами в виде языка во рту мумий
На средиземноморском побережье Египта обнаружили 18 гробниц эпохи Птолемеев и Римской империи. В захоронениях нашли 24 золотых языка, которые вставляли мумиям в рот для общения с богами.
реклама

Новый этап раскопок на побережье Средиземного моря принес сразу несколько необычных находок. Помимо самих захоронений, специалисты обнаружили предметы, которые помогают лучше понять погребальные традиции Египта последних веков до нашей эры и первых столетий нашей эры.

Изображение: Live Science

В археологическом комплексе Марина-эль-Аламейн, расположенном примерно в 100 километрах к западу от Александрии, нашли 18 древних гробниц. По предварительной оценке, они относятся к эпохе Птолемеев или периоду, когда Египет входил в состав Римской империи.

Некоторые из золотых языков, обнаруженных в гробницах. (Изображение: Live Science)

реклама

Одиннадцать погребений были вырублены глубоко в земле, еще семь находились ближе к поверхности. Во время раскопок обнаружили 24 золотых предмета в форме языка, которые помещали в рот мумий. В древнеегипетских верованиях такие амулеты должны были помочь умершему говорить в загробном мире, в том числе во время суда перед Осирисом. Один из найденных золотых «языков» выполнили в форме Глаза Гора — этот символ использовали для защиты от зла.

Жертвенный алтарь с основанием, напоминающим ложную дверь. (Изображение: Live Science)

Еще одной важной находкой стал жертвенный алтарь, основание которого напоминает ложную дверь. В древнеегипетской традиции ложная дверь символизировала связь между миром живых и миром мертвых, через которую усопший мог принимать подношения. При этом специалисты пока не пришли к единому мнению о назначении этого элемента. Одни считают, что на алтаре действительно изображена ложная дверь, другие предполагают, что он мог остаться незавершенным или содержать иероглиф, обозначающий жертвоприношение.

Изображение: Live Science

Кроме того, в одной из гробниц обнаружили гранитный саркофаг длиной около 2,5 метра с сохранившейся крышкой. Сейчас специалисты изучают находящиеся внутри останки. Среди других находок оказалась также незаконченная статуя Афродиты, что отражает влияние греческой культуры в Египте периода Птолемеев. Специалисты рассчитывают установить, находилось ли рядом с местом находки святилище, посвященное этой богине.

#археология #египет #римская империя #древний египет #гробницы #мумии #древнеегипетские гробницы #золотые языки #птолемеи
Источник: livescience.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

«Калашников» представил новые «Ижи»: электрический «Юпитер» и возрождённый «Иж-49»
Зонд Voyager 1 через 49 лет полета приблизится к рубежу светового дня от Земли – 25,9 млрд км
GizmoChina выбрала лучшие игровые мониторы до $200 в 2026 году
Дефицит чипов памяти сильно ударил по потребителям на крупнейшем в мире рынке электроники
Владелец АЗС поведал о методах проверки класса топлива рядовому водителю
Глубоководные аппараты сфотографировали корабль полярного исследователя Эрнеста Шеклтона
На продажу в Польше выставлен редкий кабриолет ГАЗ-14 «Чайка» 1984 года за 2 млн рублей
Современный внедорожник Skoda в ходе эксперимента обогнал на трассе культовые спорткары 1980-х годов
Врач объяснил, как правильно действовать при ожоге от медузы
Владелец АЗС объяснил, как за полминуты проверить класс топлива прямо у колонки
Концепт-арт фильма «Мстители: Доктор Дум» раскрывает возвращение популярных супергероев
Смартфон Vivo Y05e поступил в продажу с батареей 5150 мАч и защитой по военному стандарту
Монета последнего конунга Норвегии десятилетия пролежала в коллекции как старая пуговица
Эксперт рассказал о способе избежать негативных последствий для машины из-за замены марки бензина
В Арктике начал работу второй по масштабам ГОК по производству платины и палладия в России
Современные учёные назвали главные ошибки в теориях Альберта Эйнштейна
КАМАЗ будет собирать и продавать человекоподобных роботов
Российский золотодобывающий холдинг «Селигдар» произвёл первые 200 кг золота на фабрике в Якутии
Телефон Hisense A10 объединил дисплей E Ink и съёмную цветную ЖК-панель
В России могут появиться грузовые дирижабли грузоподъёмностью до 50 тонн

Популярные статьи

Подборка фильмов про искусственный интеллект — где режиссёры угадали, а где сильно промахнулись
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ti 8G Ventus 2X OC Plus
NORMANN AVC-513: компактный помощник с циклонным фильтром для чистоты в доме
Интервью с Zelikman — автором на сайте overclockers.ru
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter