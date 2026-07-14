На средиземноморском побережье Египта обнаружили 18 гробниц эпохи Птолемеев и Римской империи. В захоронениях нашли 24 золотых языка, которые вставляли мумиям в рот для общения с богами.

Новый этап раскопок на побережье Средиземного моря принес сразу несколько необычных находок. Помимо самих захоронений, специалисты обнаружили предметы, которые помогают лучше понять погребальные традиции Египта последних веков до нашей эры и первых столетий нашей эры.

Изображение: Live Science

В археологическом комплексе Марина-эль-Аламейн, расположенном примерно в 100 километрах к западу от Александрии, нашли 18 древних гробниц. По предварительной оценке, они относятся к эпохе Птолемеев или периоду, когда Египет входил в состав Римской империи.

Некоторые из золотых языков, обнаруженных в гробницах. (Изображение: Live Science)

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Одиннадцать погребений были вырублены глубоко в земле, еще семь находились ближе к поверхности. Во время раскопок обнаружили 24 золотых предмета в форме языка, которые помещали в рот мумий. В древнеегипетских верованиях такие амулеты должны были помочь умершему говорить в загробном мире, в том числе во время суда перед Осирисом. Один из найденных золотых «языков» выполнили в форме Глаза Гора — этот символ использовали для защиты от зла.

Жертвенный алтарь с основанием, напоминающим ложную дверь. (Изображение: Live Science)

Еще одной важной находкой стал жертвенный алтарь, основание которого напоминает ложную дверь. В древнеегипетской традиции ложная дверь символизировала связь между миром живых и миром мертвых, через которую усопший мог принимать подношения. При этом специалисты пока не пришли к единому мнению о назначении этого элемента. Одни считают, что на алтаре действительно изображена ложная дверь, другие предполагают, что он мог остаться незавершенным или содержать иероглиф, обозначающий жертвоприношение.

Изображение: Live Science

Кроме того, в одной из гробниц обнаружили гранитный саркофаг длиной около 2,5 метра с сохранившейся крышкой. Сейчас специалисты изучают находящиеся внутри останки. Среди других находок оказалась также незаконченная статуя Афродиты, что отражает влияние греческой культуры в Египте периода Птолемеев. Специалисты рассчитывают установить, находилось ли рядом с местом находки святилище, посвященное этой богине.