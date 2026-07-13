ASUS расширила линейку игровых аудиоустройств новой звуковой панелью ROG Gjallar. Модель получила беспроводной сабвуфер, поддержку Dolby Atmos и встроенные микрофоны для голосового общения.

Производители игровых устройств продолжают уделять внимание не только гарнитурам, но и акустическим системам. Новая разработка ASUS рассчитана на пользователей ПК, игровых консолей и мобильных устройств, которым нужен объемный звук без проводного подключения сабвуфера.

Изображение: TweakTown

Игровой саундбар ASUS ROG Gjallar получил акустическую систему формата 2.1.2 с поддержкой Dolby Atmos. Основной блок оснащен левым и правым широкополосными динамиками, отдельными твитерами для высоких частот и направленными вверх динамиками, которые помогают сформировать более объемную звуковую сцену.

Изображение: TweakTown

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В комплект входит беспроводной сабвуфер мощностью 65 Вт. Он передает звук по сети 5G с низкой задержкой, поэтому его можно разместить отдельно от основной панели без дополнительного кабеля.

Изображение: TweakTown

По сути, устройство сочетает функции акустической системы и игровой гарнитуры. В саундбар встроили микрофоны с технологией акустического подавления эха, что позволяет использовать голосовой чат во время игр или общения в Discord.

Для управления предусмотрели физические элементы управления и поворотный регулятор, который обеспечивает быстрый доступ к настройкам воспроизведения и эквалайзера. Также доступны готовые звуковые профили Dolby Atmos для игр, фильмов и музыки.

ROG Gjallar поддерживает подключение через AUX, оптический вход, USB Type-C, HDMI, HDMI eARC и Bluetooth. Кроме того, устройство обеспечивает сквозную передачу изображения 4K с частотой 120 Гц по интерфейсу HDMI 2.1, что позволяет использовать его вместе с современными игровыми системами.