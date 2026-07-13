Видеокарта MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC получила повреждение силового разъема 12V-2x6 в системе с блоком питания ASRock PG1000-PSF.

Новые случаи повреждения силовых разъемов у мощных видеокарт продолжают вызывать вопросы о работе систем защиты. Один из владельцев видеокарты RTX 5090 рассказал о проблеме с разъемом питания, который вышел из строя во время эксплуатации компьютера.

Источник: Riptide

Пользователь под ником Riptide сообщил, что кабель питания его RTX 5090 был полностью установлен с обеих сторон и не имел сильных изгибов. Компьютер несколько недель работал без проблем под нагрузкой, но позже начал зависать и демонстрировать нестабильность. После проверки системы владелец обнаружил, что разъем 12V-2x6 получил повреждения и начал плавиться.

Источник: Riptide

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В конфигурацию входили видеокарта MSI GeForce RTX 5090 GAMING TRIO OC и блок питания ASRock PG1000-PSF с технологией TempGuard. Эта система использует датчик температуры на основе терморезистора NTC, который должен отслеживать нагрев разъема и отключать питание при превышении порога в +100 °C.

Источник: Riptide

Однако в этом случае блок питания продолжил работу, несмотря на повреждение соединения. По словам Riptide, защита TempGuard не сработала, а несколько контактов разъема получили следы перегрева.

Источник: Riptide

Пользователь также заявил, что это уже второй подобный случай в его системе. Ранее у него вышел из строя разъем RTX 5090 Founders Edition с блоком питания Corsair SF1000. В обоих случаях он утверждает, что соединения были установлены корректно.