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Global_Chronicles
«Альфа-Банк» добавил сервис поиска АЗС с доступным топливом по всей России
«Альфа-Банк» представил сервис, который позволяет находить ближайшие АЗС с бензином и дизелем. Платформа уже охватывает более 21 тысячи заправок по всей стране.
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На российском рынке появился еще один сервис, который помогает водителям быстрее искать заправки с нужным видом топлива. Новая функция уже доступна в мобильном приложении «Альфа-Банка».

 Изображение: Автоновости дня

Новый инструмент работает независимо от того, является ли пользователь клиентом банка. С его помощью можно определить ближайшие АЗС, где есть топливо, а также выбрать станции по конкретным маркам бензина или дизельного топлива.

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Сервис использует сведения, поступающие от операторов фискальных данных, POS-терминалов на автозаправочных станциях и других источников. После этого информация проходит обработку с применением технологий искусственного интеллекта.

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По данным банка, сейчас платформа охватывает более 21 тысячи АЗС по всей РФ. В дальнейшем аналогичные возможности появятся и в сервисе «Альфа-Заправки». Там пользователи смогут не только проверить наличие топлива на выбранной станции, но и сразу оплатить заправку. Кроме того, банк планирует добавить ИИ-функции для построения маршрута к наиболее подходящей АЗС.

#россия #искусственный интеллект #ии #бензин #азс #альфа-банк #дизельное топливо
Источник: avtonovostidnya.ru
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