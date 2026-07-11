«Альфа-Банк» представил сервис, который позволяет находить ближайшие АЗС с бензином и дизелем. Платформа уже охватывает более 21 тысячи заправок по всей стране.

На российском рынке появился еще один сервис, который помогает водителям быстрее искать заправки с нужным видом топлива. Новая функция уже доступна в мобильном приложении «Альфа-Банка».

Изображение: Автоновости дня

Новый инструмент работает независимо от того, является ли пользователь клиентом банка. С его помощью можно определить ближайшие АЗС, где есть топливо, а также выбрать станции по конкретным маркам бензина или дизельного топлива.

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Сервис использует сведения, поступающие от операторов фискальных данных, POS-терминалов на автозаправочных станциях и других источников. После этого информация проходит обработку с применением технологий искусственного интеллекта.

По данным банка, сейчас платформа охватывает более 21 тысячи АЗС по всей РФ. В дальнейшем аналогичные возможности появятся и в сервисе «Альфа-Заправки». Там пользователи смогут не только проверить наличие топлива на выбранной станции, но и сразу оплатить заправку. Кроме того, банк планирует добавить ИИ-функции для построения маршрута к наиболее подходящей АЗС.