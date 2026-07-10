Китай запустил новую ракету‑носитель Long March‑10B с космодрома Вэньчан в провинции Хайнань и впервые в своей практике контролируемо вернул ее первую ступень.

Пуск Long March‑10B стал для китайской космической программы тестом технологий многоразового использования. В одной миссии объединили вывод полезной нагрузки на орбиту и отработку возвращения крупного элемента ракеты.

Изображение: Xinhua

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По данным агентства «Синьхуа», запуск состоялся сегодня с площадки коммерческого космического порта Хайнань в Вэньчане на юге страны. Ракета Long March‑10B стартовала в свой первый полет и доставила полезную нагрузку на расчетную орбиту.

Изображение: Xinhua

После разделения ступеней первая ступень выполнила маневр возвращения. Ее траекторию скорректировали так, чтобы возвращаемая ступень вышла к заранее подготовленной морской платформе, где специальная система с сетью захватила ступень при посадке. В сообщении подчеркивается, что и запуск, и операция по возвращению завершились успешно.

Изображение: Xinhua

Китайские специалисты рассматривают эту миссию как первый успешный опыт контролируемого возвращения первой ступени ракеты‑носителя в национальной программе. В материалах «Синьхуа» отмечается, что многоразовое использование первых ступеней по сути снижает стоимость вывода грузов на орбиту и становится ключевым направлением для дальнейшего развития ракетной техники.