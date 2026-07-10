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Global_Chronicles
Росатом запустит в Подмосковье гигафабрику мобильных пауэрбанков для электромобилей
До конца 2026 года Росатом планирует запустить в Московской области крупное производство мобильных зарядных станций для электромобилей.
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Росатом последовательно наращивает собственное производство решений для электротранспорта — от тяговых аккумуляторов до зарядной инфраструктуры. Новый проект в Подмосковье дополняет уже действующую площадку в Немане и ориентирован на выпуск мобильных станций, которые можно развертывать в точках спроса.

 Изображение - ChatGPT

Александр Бухвалов рассказал, что предприятие в Московской области станет второй гигафабрикой Росатома, связанной с электромобильностью. По его словам, корпорация уже выпускает продукцию для зарядной инфраструктуры и рассчитывает ввести новую площадку в строй до конца текущего года.

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Суммарная проектная мощность по выпуску станций и аккумуляторов оценивается в 8 ГВт·ч в год, при этом объемы производства компания готова увеличивать при росте спроса. Бухвалов отметил, что мобильные станции планируют устанавливать не только в Москве и области, но и в других регионах, в том числе в Екатеринбурге, где уже идет обсуждение потребностей с местной администрацией.

Новое подмосковное предприятие дополняет первую гигафабрику по производству литий‑ионных накопителей в Немане Калининградской области, запущенную в опытно‑промышленную эксплуатацию в конце минувшего года. Две площадки в расчете Росатома должны покрыть потребности российского рынка и экспортных проектов в системах накопления энергии и тяговых батареях для электробусов, легковых электромобилей, каршеринга, речного транспорта и других видов электротранспорта.

#электромобили #росатом #пауэрбанк #московская область #гигафабрика #накопители энергии #твэл #мобильная зарядная станция #неман
Источник: tass.ru
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