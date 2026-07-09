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Global_Chronicles
Неисправную RTX 3070 удалось починить конденсатором от старого радиоприемника
Необычный ремонт позволил восстановить работоспособность GeForce RTX 3070 без покупки новых компонентов. Для замены неисправной детали использовали конденсатор от старого радиоприемника.
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Иногда неисправную компьютерную технику удается вернуть в строй нестандартным способом. Именно такой случай произошел с видеокартой GeForce RTX 3070, которая перестала работать после выхода из строя одного из компонентов.

 Изображение: Tom's Hardware

По данным Tom's Hardware, владелец GeForce RTX 3070 столкнулся с отказом видеокарты из-за поврежденного конденсатора. Вместо обращения в сервис его отец решил самостоятельно устранить неисправность и подобрал подходящую деталь от старого радиоприемника. После установки конденсатора видеокарта снова заработала.

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Владелец видеокарты оценивал стоимость ремонта примерно в 120 долларов. Самодельное решение позволило избежать этих расходов. Более того, после восстановления карта прошла проверку под нагрузкой и, по словам владельца, работала даже стабильнее, чем до поломки.  

Подобный ремонт стал возможен благодаря удачно подобранному компоненту. При этом такие случаи нельзя считать универсальным способом восстановления неисправных видеокарт, поскольку каждая поломка требует отдельной диагностики и подходящих деталей.

#nvidia #geforce rtx 3070 #ремонт видеокарты #конденсатор
Источник: tomshardware.com
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