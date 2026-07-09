Apple объявила о новом многолетнем соглашении с Broadcom на разработку и выпуск компонентов беспроводной связи в США.

Apple расширяет сотрудничество с Broadcom в рамках программы American Manufacturing Program. Новое соглашение стало крупнейшим обязательством Apple по производству в США с момента запуска инициативы в прошлом году. Компании будут выпускать передовые радиочастотные компоненты для продуктов Apple.

Изображение:TechPowerUp

Broadcom модернизирует предприятие в Форт-Коллинсе, штат Колорадо. Инвестиции в расширение мощностей составят 1,5 миллиарда $. Завод будет производить фильтры FBAR и другие компоненты беспроводной связи. Общий объем выпуска по новому соглашению превысит 15 миллиардов чипов.

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Генеральный директор Apple Тим Кук отметил, что это партнерство усиливает приверженность компании американскому производству. Глава Broadcom Хок Тан добавил, что компания гордится продолжением десятилетнего сотрудничества. Новые инвестиции являются частью более широких планов Apple: компания обязалась вложить 600 миллиардов $ в экономику США в течение четырех лет.