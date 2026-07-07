Компания Zala сообщила, что перелет беспилотника ZALA T-20 на расстояние 420 километров между Кунаширом и Сахалином подтвердил готовность ее технологических решений к практическому применению. Во время испытаний аппарат выполнял полет как полноценный участник воздушного движения вместе с пилотируемыми воздушными судами.
Фото: Zala Aero
Разработчик отметил, что испытания показали возможность безопасного использования беспилотных авиационных систем в едином воздушном пространстве. Полет выполнили с применением системы «Геокосмос».
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По данным компании, результаты также подтвердили готовность решений для выполнения задач по развитию беспилотной авиации. Ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко сообщил, что после завершения апробации эту технологию планируют масштабировать на другие регионы Дальнего Востока.