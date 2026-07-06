Планетологи рассчитали, как долго на Землё сможет существовать растительная биосфера при естественном развитии климата.

Будущее растительной жизни зависит не только от возраста нашей планеты, но и от изменений, которые постепенно происходят с Солнцем и земной атмосферой. Именно эти процессы легли в основу новой серии расчетов. Астробиолог Джейкоб Хакк-Мисра и климатолог Эрик Вольф из исследовательского института Blue Marble Space провели серию симуляций. Они рассчитали, как изменение яркости Солнца и уровня углекислого газа повлияет на растительный мир.

Изображение - ChatGPT

Ученые построили трехмерную климатическую модель и запустили расчеты на 2 миллиарда лет вперед. Они учли, насколько ярче станет Солнце за это время, и как будет меняться содержание CO₂ в атмосфере. Ученые рассмотрели два сценария. В первом — интенсивное выветривание горных пород — температура остается стабильной, но уровень углекислого газа падает. Растениям не хватает углерода, и биосфера гибнет через 1,84 миллиарда лет.

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Во втором сценарии — содержание углекислого газа остаётся сравнительно стабильным, однако поверхность планеты продолжает нагреваться. Когда средняя температура приблизится к +650С, растения уже не смогут выживать. По этому сценарию последнее растение погибнет через 1,87 миллиарда лет. Этот срок дольше, чем предполагали предыдущие исследования. При этом ученые не учитывали эволюцию растений и возможные технологические вмешательства. Возможно, в будущем растения смогут адаптироваться к изменениям или люди смогут использовать геоинженерию для охлаждения планеты.