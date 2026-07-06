Китай продолжает расширять программу изучения дальнего космоса. Очередной этап миссии «Тяньвэнь-2» завершился успешным выходом аппарата к намеченной цели.
Источник: CNSA
Китайское национальное космическое управление сообщило, что зонд «Тяньвэнь-2» приблизился к астероиду 2016 HO3 на расстояние около 20 километров. На путь ушло примерно 400 дней, за которые аппарат преодолел около миллиарда километров.
После выхода к объекту зонд начал серию научных наблюдений. Специалисты планируют получить сведения о форме астероида, составе его вещества и внутреннем строении. Эти данные необходимы для подготовки следующего этапа миссии — отбора образцов.
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Экспедиция стартовала в мае 2025 года и стала первой китайской программой, предусматривающей доставку на Землю материала с астероида. После завершения отбора специальный возвращаемый модуль отправит собранные образцы обратно. По мнению специалистов, подобные материалы помогают изучать происхождение и раннюю историю Солнечной системы, поскольку астероиды сохранили древнее вещество практически без изменений.