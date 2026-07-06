YouTube-блогер под ником Polymatt создал USB-накопитель на 64 бита памяти. Устройство собрано вручную из магнитных колец от старого российского компьютера.

Рост цен на оперативную память заставляет искать нестандартные решения. Кто-то ждет снижения стоимости, а кто-то берет паяльник в руки. YouTube-блогер Polymatt пошла по второму пути и создала устройство, которое выглядит как артефакт из прошлого века.

Источник изображения: polymatt на YouTube

В основе накопителя — 64 железных кольца, нарезанных вручную и помещенных в силиконовое масло. Каждое кольцо хранит один бит. Итого — 8 байт информации. Такая технология применялась в бортовых компьютерах космических кораблей «Аполлон». Она не требует питания для хранения данных и устойчива к радиации.

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Ключевые детали — крошечные магнитные кольца — извлекли из старого советского компьютера. Остальные компоненты изготовили с помощью паяльника, станка с ЧПУ и 3D-принтера Bambu Lab A2L. Сам автор называет результат «худшим USB-накопителем в мире» из-за смешной емкости, но с точки зрения исполнения устройство выглядит аккуратно.





Накопитель работает не как обычная флешка. Он хранит один файл core.txt, который можно редактировать. Отключение питания не стирает данные — память действительно энергонезависима. В отличие от более крупной 128-байтовой версии, собранной японским энтузиастом, эта модель получилась более качественной. Автор хотел добавить светодиоды для каждого кольца, но в итоге отказался от этой идеи.