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Global_Chronicles
OpenAI предложила передать правительству США 5% акций стоимостью около 42 млрд $
По данным Financial Times, OpenAI обсуждает с администрацией США возможность передачи государству 5% акций компании. При текущей оценке бизнеса стоимость такой доли составляет около 42,6 млрд $.
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Правительство США может впервые получить долю в одной из крупнейших частных компаний, работающих в сфере искусственного интеллекта. Пока обсуждения находятся на раннем этапе и не предполагают окончательного решения.

Изображение: Decypt

Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с переговорами, OpenAI предложила администрации Дональда Трампа приобрести 5% акций компании. После мартовского раунда финансирования OpenAI оценивают в 852 млрд $, поэтому стоимость такой доли составляет около 42,6 млрд $.

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По данным издания, генеральный директор OpenAI Сэм Альтман обсуждал эту инициативу с президентом Дональдом Трампом, министром торговли Говардом Лютником и министром финансов Скоттом Бессентом. Предлагаемый механизм напоминает работу государственного инвестиционного фонда, который распределяет доходы между гражданами.

Сообщается, что Альтман также предлагает распространить эту схему на другие крупные американские компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, включая Anthropic, Google и Meta*. Однако пока ни одна из них не заявила о готовности присоединиться.

В августе прошлого года власти уже приобрели 9,9% Intel за 8,9 миллиарда $, конвертировав гранты по закону CHIPS в акции. Сейчас этот пакет стоит больше 50 миллиардов. При этом AMD и Nvidia договорились отдавать 15% доходов от продаж чипов в Китай в обмен на экспортные лицензии.

Financial Times называет обсуждения предварительными. Сделка потребует одобрения Конгресса. Для OpenAI, которая готовится к IPO, это может быть выгодным шагом. А сенатор Берни Сандерс продвигает законопроект о передаче 50% акций крупнейших ИИ-компаний в госфонд с прямыми выплатами гражданам США.

* Meta - признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории России

#сша #искусственный интеллект #google #ии #дональд трамп #openai #акции #meta #anthropic #сэм альтман #financial times
Источник: decrypt.co
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