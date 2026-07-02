Volkswagen может прекратить совместный с Bosch проект по разработке технологий автономного вождения. Несмотря на инвестиции около 1,7 млрд $, программа не оправдала внутренних ожиданий компании.

В 2022 году дочерняя компания VW по разработке программного обеспечения CARIAD и Bosch объединились для создания модульной системы помощи водителю и полностью автономного управления. Планировалось оснастить этой технологией все бренды группы, чтобы конкурировать с Tesla, Mercedes и китайскими производителями.

Изображение: Сarscoops

Немецкая газета Bild сообщает, что проект не достиг внутренних целевых показателей. Volkswagen вложил в разработку примерно 1,7 миллиарда долларов США, но теперь сворачивает сотрудничество с Bosch. Компания видит значительный разрыв между своими системами и решениями конкурентов. При этом VW не отказывается от самой идеи автономного вождения, а только меняет подход.

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Вместо самостоятельной разработки компонентов вместе с Bosch VW теперь будет закупать и создавать необходимое аппаратное и программное обеспечение с другим партнером. Теоретически это позволит ускорить внедрение более совершенных технологий. Остается неясным, сможет ли группа вернуть хотя бы часть средств, вложенных в сотрудничество с Bosch.

По данным Bild, Volkswagen уже рассматривает варианты с другими партнерами и может заключить новое соглашение к концу сентября. Среди вероятных кандидатов — Mobileye, с которой концерн уже сотрудничает, и Rivian. С американским производителем электромобилей VW работает над новой электрической и программной архитектурой.

Концерн также сталкивается с финансовыми трудностями. Компания готовится к масштабной реструктуризации, которая включает сокращение до 100 тысяч рабочих мест и закрытие четырех заводов. На этом фоне закрытие проекта беспилотников выглядит частью общей программы экономии.