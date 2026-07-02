Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Volkswagen рассматривает возможную продажу Lamborghini и Ducati
Volkswagen вновь рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. По данным Financial Times, компания обсуждает этот вариант на фоне крупных расходов на реструктуризацию и развитие новых моделей.
реклама

Volkswagen продолжает искать источники финансирования для преобразований внутри концерна. Одним из обсуждаемых вариантов вновь стала возможная продажа наиболее дорогих активов группы.

 Изображение: Сarscoops

По информации Financial Times, обсуждение началось после продажи контрольного пакета акций производителя судовых двигателей Everllence. Сделка принесла больше средств, чем ожидалось, однако компании предстоят значительные расходы на программу реструктуризации и разработку будущих автомобилей.

реклама

Volkswagen готовится сократить до 100 тысяч рабочих мест и закрыть четыре предприятия. При этом концерн сохраняет высокие затраты на развитие электрических моделей и одновременно конкурирует с китайскими автопроизводителями. На этом фоне консультанты предложили вернуться к прежним идеям. Среди них — продажа Ducati или вывод Lamborghini на биржу. Ducati уже рассматривали как возможный актив для сделки несколько лет назад, а Lamborghini остается одним из самых прибыльных брендов группы. В прошлом году компания получила прибыль в размере 888 миллионов $.

Bugatti выпустила серию из 99 гиперкаров с максимальной скоростью 420 км/ч и деталями из фарфора

Audi приобрела Lamborghini в 1998 году за 110 миллионов $, а позже аналитики Bloomberg Intelligence оценили бренд более чем в 22 миллиарда $. Ducati вошла в состав группы через Audi в 2012 году после сделки стоимостью 909 миллионов $.   

При этом часть аналитиков считает продажу маловероятной, поскольку оба бренда стабильно приносят Volkswagen высокую прибыль. Сам концерн эти сообщения пока не комментирует.

#электромобили #volkswagen #автопром #audi #lamborghini #реструктуризация #автомобильный рынок #автомобильные бренды #ducati #everllence
Источник: carscoops.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Замена двигателей на самолёте-амфибии Бе-200 оказалась сложнее ремоторизации SJ-100
Пилоты Boeing и Airbus высоко оценили лётные характеристики нового российского самолёта Ил-114-300
Британский водитель попытался переплыть лужу на Aston Martin Vantage и заглох посередине
УАЗ в сентябре запустит производство крупного рамного внедорожника Sollers S9
Возрождённая «Волга» пока не собирается поставлять автомобили на экспорт
SpaceX планирует строительство трубопровода длиной 13 км для снабжением топливом Starship
Кольцо галактик диаметром 1,3 млрд световых лет ставят под сомнение теории эволюции Вселенной
Опубликовано фото спутника, зафиксировавшего экстремальную жару в Европе с температурой до +55 °C
Casio представила механические часы Edifice EFK-200 за пределами Китая
ПАО «Яковлев» после 2030 года сохранит в эксплуатации 85% ранее выпущенных самолётов SSJ-100
В Красноярске специалисты из Китая завершили проходку первого тоннеля метротрама длиной 2,5 км
Intel выпустила драйверы для Windows 11 по новым стандартам качества Microsoft
Производственную программу МС-21 могут ограничить выпуском 32 единиц
Эксперт сравнил производительность Steam Machine с одним и двумя модулями оперативной памяти
В сети появились снимки нового BMW X5 - дизайн кроссовера стал известен за день до премьеры
Блокбастер «Супергёрл» провалился в прокате и принесёт своим создателям убытков примерно на $100 млн
SilentPC выпустила водонепроницаемый безвентиляторный мини-ПК на базе процессоров AMD Ryzen 9000X
Астрономы предположили для Земли возможность пережить гибель Солнца
Три модели автомобилей Volga показали на Дне открытых дверей в новом дилерском центре
Эксперт рассказал о наиболее надёжных в России автомобилях с пробегом не дороже миллиона рублей

Популярные статьи

5 захватывающих фантастических фильмов боевиков, которые я пересматривал по три и более раза
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3070 VENTUS 3X OC 8GB GDDR6
Ген Икс и Рубин Ситторака — скрытая иерархия сил в Людях Икс
Обзор и тестирование ноутбука ASUS ZenBook Duo (UX8407A)
Что такое 1С и её разновидности
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter