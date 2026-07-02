Volkswagen вновь рассматривает возможность продажи Lamborghini и Ducati. По данным Financial Times, компания обсуждает этот вариант на фоне крупных расходов на реструктуризацию и развитие новых моделей.

Volkswagen продолжает искать источники финансирования для преобразований внутри концерна. Одним из обсуждаемых вариантов вновь стала возможная продажа наиболее дорогих активов группы.

Изображение: Сarscoops

По информации Financial Times, обсуждение началось после продажи контрольного пакета акций производителя судовых двигателей Everllence. Сделка принесла больше средств, чем ожидалось, однако компании предстоят значительные расходы на программу реструктуризации и разработку будущих автомобилей.

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Volkswagen готовится сократить до 100 тысяч рабочих мест и закрыть четыре предприятия. При этом концерн сохраняет высокие затраты на развитие электрических моделей и одновременно конкурирует с китайскими автопроизводителями. На этом фоне консультанты предложили вернуться к прежним идеям. Среди них — продажа Ducati или вывод Lamborghini на биржу. Ducati уже рассматривали как возможный актив для сделки несколько лет назад, а Lamborghini остается одним из самых прибыльных брендов группы. В прошлом году компания получила прибыль в размере 888 миллионов $.

Audi приобрела Lamborghini в 1998 году за 110 миллионов $, а позже аналитики Bloomberg Intelligence оценили бренд более чем в 22 миллиарда $. Ducati вошла в состав группы через Audi в 2012 году после сделки стоимостью 909 миллионов $.

При этом часть аналитиков считает продажу маловероятной, поскольку оба бренда стабильно приносят Volkswagen высокую прибыль. Сам концерн эти сообщения пока не комментирует.