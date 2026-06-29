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Global_Chronicles
В России могут подняться цены из-за проблем с дизельным топливом
Перебои с поставками дизельного топлива и сокращение скидок по топливным картам начали отражаться на рынке автоперевозок. Компании предупреждают клиентов о повышении тарифов и фиксируют рост затрат, очереди на АЗС и снижение суточного пробега.
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Сбои на российском топливном рынке начала напрямую влиять на грузовые перевозки. Перевозчики сталкиваются с очередями на заправках, сокращением скидок на АЗС и общим ростом расходов на рейсы.

 Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Перевозчики начали уведомлять клиентов о предстоящем повышении тарифов на фоне перебоев с поставками топлива. По оценке участников рынка, с начала июля ставки на автоперевозки могут вырасти минимум на 10%, и это только первые ориентиры. Часть компаний уже получила письма от партнеров с предупреждением о пересмотре цен.

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Сложности отмечаются как на внутренних маршрутах, так и на международных направлениях. Во внутриперевозках ставки пока держатся, но ограничения на заправку и нестабильность поставок топлива в Сибири, на юге и в приграничных регионах делают планирование рейсов заметно сложнее. На перевозках в страны СНГ и Китай рост стоимости дизеля уже привел к увеличению ставок примерно на 5%.

По словам логистических компаний, отдельные южные регионы, включая Краснодарский край и Крым, сталкиваются с очередями на АЗС и давлением на рынок дизельного топлива. Это отражается на сроках доставки: рейсы могут затягиваться из-за ожидания на заправках. На китайском направлении за последние недели стоимость рейса фуры выросла на десятки тысяч рублей, а в отдельных случаях — на сотни тысяч, при этом участники рынка ожидают дальнейший рост.

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Компании отмечают, что суточный пробег машин на китайском направлении снижается: вместо привычных 600–700 км грузовики проходят около 500 км. Время простоя в очередях на АЗС иногда достигает суток. Часть перевозчиков рассматривает маршруты через Казахстан, где топливо доступно, но сталкивается с вопросами качества и дополнительными рисками таможенного контроля.

Дополнительный удар по экономике перевозок нанесло сокращение скидок по топливным картам. Раньше транспортные компании могли получать существенные дисконты, которые доходили до двузначных значений, сейчас льготы сократились до нескольких процентов и могут исчезнуть полностью. В результате участники рынка фактически вынуждены покупать топливо по текущим розничным ценам на момент заправки.

Мелкие перевозчики страдают сильнее крупных. Крупные игроки могут заправлять значительные объемы по корпоративным картам, а индивидуальные предприниматели попадают под лимиты отпуска топлива как физические лица. На фоне неопределенности многие небольшие компании отказываются от дальних рейсов или резко повышают цены. На части магистральных направлений ставки уже выросли примерно на 10%, при этом эксперты напоминают о сезонном факторе: летом традиционно растет объем перевозок овощей и фруктов, что усиливает спрос на транспорт.

По данным логистических операторов, частота дозаправки грузовиков за последнюю неделю увеличилась в 1,5–3 раза. Это приводит к росту расходов, увеличению пробега и накоплению простоев в очередях на АЗС. Если учесть, что топливо занимает около трети затрат на грузоперевозки, удорожание горючего на 10% по стране может поднять себестоимость магистральной перевозки примерно на 3%. Руководители компаний предупреждают: если ситуация с топливом не стабилизируется, повышать цены на перевозку начнут практически все, так как многие перевозчики уже работают на грани окупаемости.

Участники рынка отмечают, что вся транспортная отрасль сталкивается с едиными топливными проблемами, поэтому переключиться в другие сегменты логистики без потерь практически невозможно.

#россия #логистика #тарифы #азс #дизельное топливо #автоперевозки #цены на топливо #топливные карты
Источник: kommersant.ru
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