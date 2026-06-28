АвтоВАЗ рассказал о запуске крупнейшей на предприятии пресс-формы для изготовления бамперов Lada Azimut.

Подготовка Lada Azimut к серийному выпуску идет не только по линии сборки, но и в производстве отдельных компонентов. Одним из самых заметных этапов стало внедрение крупной пресс-формы для производства бамперов.

Источник изображения: Lada.ru

На АвтоВАЗе запустили новую технологическую линию для изготовления бамперов Lada Azimut. Ключевым элементом проекта стала самая крупная на предприятии пресс-форма, масса которой достигает 40 тонн.

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Бампер считается одной из самых сложных пластиковых деталей автомобиля. Он имеет большие размеры, заметный вес и высокие требования к качеству поверхности, поэтому к его производству предъявляют особые требования.

Источник изображения: Lada.ru

Чтобы довести технологию до нужного уровня, специалисты изготовили около 500 тестовых бамперов. В процессе пластик нагревают до температуры выше 200 градусов, после чего под высоким давлением подают в форму, а затем охлаждают и извлекают готовую деталь.

Весь цикл производства автоматизирован и занимает около 77 секунд. Кроме того, бампер для Lada Azimut собирают как крупный модуль, уже включающий светотехнику, элементы парковочной системы, направляющие воздушных потоков и декоративные детали.