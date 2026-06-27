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Global_Chronicles
Apple начала продавать отремонтированные MacBook Neo по цене новых до их повышения
Apple добавила MacBook Neo в каталог восстановленной техники спустя день после повышения цен. Базовая версия снова доступна по стоимости, которая действовала для новых ноутбуков ранее.
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Вчера компания Apple подняла цены на большинство продуктов. MacBook Neo в США подорожал на 100 $. Уже сегодня в официальном магазине восстановленной техники появились ноутбуки этой модели по старым ценам.

 Изображение: GSMArena

Базовая конфигурация MacBook Neo с 256 ГБ памяти и без Touch ID стоит в магазине восстановленных товаров 599 $. Именно по такой цене продавались новые ноутбуки до повышения. Apple не сделала скидку относительно нового прайса — она просто вернула стоимость к прежнему уровню.

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Для модели с 512 ГБ памяти и Touch ID цена составляет 679 $. Это на 20 $ меньше, чем стоил новый MacBook Neo в такой же конфигурации до повышения цен. Сейчас новый ноутбук с этими характеристиками обойдется покупателю в 799 $.

Apple жалуется на рост затрат, при этом подняла цену iPhone на 60% за десять лет                

Apple заверяет, что каждый восстановленный MacBook Neo проходит полную проверку работоспособности, замену неисправных компонентов и очистку. Затем устройство упаковывают заново. Покупатель также получает годовую гарантию, кабель USB-C и адаптер питания мощностью 20 Вт.

#apple #цены #macbook neo #восстановленные устройства
Источник: gsmarena.com
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