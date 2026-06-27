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Global_Chronicles
Onsemi поглощает испытывающую финансовые трудности Synaptics за $7 млрд акциями
Onsemi заключила сделку по поглощению Synaptics за 7 миллиардов долларов. Всю сумму выплатят акциями. Synaptics, чья выручка резко упала, согласилась на поглощение более крупным игроком.
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Onsemi и Synaptics объявили о сделке, которая изменит расстановку сил на рынке полупроводников. Onsemi, производитель чипов для управления питанием, поглощает Synaptics. Сумма сделки – 7 миллиардов долларов, полностью оплаченных акциями. Synaptics – крупная компания с богатым портфелем продуктов, но в последнее время она терпит убытки.

Источник изображения: Onsemi

Synaptics известна своими решениями для вычислений, сенсорных и биометрических систем, дисплеев и беспроводной связи. У компании есть платформа Edge AI с процессорами для искусственного интеллекта и нейронными процессорами, но в 2025–2026 годах выручка Synaptics резко упала по сравнению с уровнем 2022 года, и компания потеряла прибыльность. Onsemi же, напротив, оставалась прибыльной, хотя ее продажи тоже снижались.

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Вероятно, финансовые трудности подтолкнули Synaptics к согласию на поглощение. Для обычного потребителя это означает, что рынок полупроводников продолжает консолидироваться. Объединенная компания получит ключевые компоненты для физического искусственного интеллекта: системы питания, восприятия, связи, вычислений и управления. Генеральный директор Synaptics Рахул Патель заявил, что объединение вычислительных решений с управлением питанием и датчиками позволит предлагать клиентам интегрированные платформы. Генеральный директор Onsemi Хассан Эль-Хури назвал сделку шагом к позиции на пересечении управления, восприятия, вычислений и контроля.

Разработчики в автомобильной, промышленной и робототехнической отраслях все чаще ищут интегрированные платформы от одного поставщика. У них нет времени собирать решения из разных блоков. Примеры удачных слияний – AMD с ATI и Qualcomm, которая расширяла портфель через поглощения. Synaptics может использовать производственные мощности Onsemi, но из-за длительного жизненного цикла автомобильных и промышленных продуктов перенос портфеля займет время. Для новых приложений интеграция может произойти быстрее. В любом случае, поглощение Synaptics – значимое событие для всей индустрии.

#полупроводники #слияние #поглощение #synaptics #onsemi
Источник: tomshardware.com
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