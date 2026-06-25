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Global_Chronicles
IBM представила технологию чипов с техпроцессом меньше 1 нанометра с почти 100 млрд транзисторов
IBM заявила о создании технологии производства чипов с размером элементов менее 1 нанометра.
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Производители микросхем постепенно приближаются к физическим ограничениям классического уменьшения транзисторов. IBM показала новый подход, где дальнейшее снижение размеров связано не только с уменьшением компонентов, но и с изменением их расположения внутри чипа.

 Чип IBM, изготовленный по техпроцессу менее 1 нм. Фото: IBM.

IBM представила технологию субнанометровых чипов, заявив о переходе к уровню ниже 1 нанометра. Разработка получила название nanostack и использует трехмерное размещение элементов, позволяющее увеличить количество транзисторов на ограниченной площади.

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По данным компании, новая технология рассчитана на размещение почти 100 млрд транзисторов на чипе размером с ноготь. IBM сравнивает эту плотность со своей 2-нм технологией, представленной ранее.

Основная особенность подхода заключается в вертикальном объединении компонентов. Вместо дальнейшего простого уменьшения отдельных элементов IBM использует трехмерную архитектуру, которая должна помочь продолжить развитие микросхем после перехода к более сложным техпроцессам.

Компания указывает, что новая технология может обеспечить до 50% прироста производительности или до 70% повышения энергоэффективности по сравнению с 2-нм решениями IBM. При этом речь идет о разработке технологии, а не о готовых коммерческих процессорах.

IBM рассматривает возможность выхода подобных решений на производство примерно через пять лет. До этого компании предстоит проверить возможность масштабирования технологии для массового выпуска чипов.

#процессоры #полупроводники #чипы #ibm #транзисторы #нанометры #ibm research #nanostack
Источник: arstechnica.com
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