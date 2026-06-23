Исследовательская лаборатория ВВС США ввела в эксплуатацию суперкомпьютер Flyer стоимостью 20 миллионов долларов.

Военные исследования все чаще зависят не только от физических испытаний, сколько от сложных цифровых расчетов. Для решения таких задач ВВС США запустили новую вычислительную систему, рассчитанную на работу с большими объемами данных и масштабными моделями. Изображение - ChatGPT

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) начала эксплуатацию суперкомпьютера Flyer на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Проект вошел в программу модернизации высокопроизводительных вычислений Министерства обороны США и стал частью инициативы TI-23, в которую также включили систему Raven.

Главная особенность нового комплекса связана со скоростью обработки данных. По оценке представителей лаборатории, Flyer, обошедшийся Минобороны США в 20 миллионов $, способен за сутки завершить вычисления, для которых обычному ноутбуку понадобилось бы примерно 500 лет. Система получила около 186 тысяч процессорных ядер, 800 терабайт оперативной памяти и 18 петабайт хранилища данных. AFRL также отметила, что аналогичный объем памяти обеспечили бы примерно два миллиона ноутбуков.

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Flyer поддерживает моделирование процессов, проведение которых в реальных условиях потребовало бы значительных затрат или оказалось бы невозможным. Специалисты используют такие вычисления при разработке гиперзвуковых аппаратов, создании авиационных технологий, обучении систем искусственного интеллекта и анализе сложных инженерных решений.

Вместе с системой Raven новый комплекс обеспечивает вычислительную мощность около 14 петафлопс. Такой показатель соответствует выполнению квадриллионов операций в секунду и позволяет ускорять исследования без проведения большого количества физических испытаний.

Высокопроизводительные вычисления также играют ключевую роль в развитии искусственного интеллекта. Большие ресурсы позволяют обучать более сложные модели и проводить эксперименты в более крупном масштабе. Современные оборонные программы генерируют огромные объемы данных с датчиков, систем вооружения, спутников и беспилотников. Обработка этой информации требует инфраструктуры, способной выполнять триллионы вычислений в секунду.