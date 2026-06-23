Военные исследования все чаще зависят не только от физических испытаний, сколько от сложных цифровых расчетов. Для решения таких задач ВВС США запустили новую вычислительную систему, рассчитанную на работу с большими объемами данных и масштабными моделями. Изображение - ChatGPT
Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) начала эксплуатацию суперкомпьютера Flyer на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Проект вошел в программу модернизации высокопроизводительных вычислений Министерства обороны США и стал частью инициативы TI-23, в которую также включили систему Raven.
Главная особенность нового комплекса связана со скоростью обработки данных. По оценке представителей лаборатории, Flyer, обошедшийся Минобороны США в 20 миллионов $, способен за сутки завершить вычисления, для которых обычному ноутбуку понадобилось бы примерно 500 лет. Система получила около 186 тысяч процессорных ядер, 800 терабайт оперативной памяти и 18 петабайт хранилища данных. AFRL также отметила, что аналогичный объем памяти обеспечили бы примерно два миллиона ноутбуков.
Flyer поддерживает моделирование процессов, проведение которых в реальных условиях потребовало бы значительных затрат или оказалось бы невозможным. Специалисты используют такие вычисления при разработке гиперзвуковых аппаратов, создании авиационных технологий, обучении систем искусственного интеллекта и анализе сложных инженерных решений.
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Вместе с системой Raven новый комплекс обеспечивает вычислительную мощность около 14 петафлопс. Такой показатель соответствует выполнению квадриллионов операций в секунду и позволяет ускорять исследования без проведения большого количества физических испытаний.
Высокопроизводительные вычисления также играют ключевую роль в развитии искусственного интеллекта. Большие ресурсы позволяют обучать более сложные модели и проводить эксперименты в более крупном масштабе. Современные оборонные программы генерируют огромные объемы данных с датчиков, систем вооружения, спутников и беспилотников. Обработка этой информации требует инфраструктуры, способной выполнять триллионы вычислений в секунду.