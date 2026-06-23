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Global_Chronicles
Новый суперкомпьютер ВВС США выполнил за сутки расчёты, которые заняли бы 500 лет на ноутбуке
Исследовательская лаборатория ВВС США ввела в эксплуатацию суперкомпьютер Flyer стоимостью 20 миллионов долларов.
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Военные исследования все чаще зависят не только от физических испытаний, сколько от сложных цифровых расчетов. Для решения таких задач ВВС США запустили новую вычислительную систему, рассчитанную на работу с большими объемами данных и масштабными моделями. Изображение - ChatGPT

Исследовательская лаборатория ВВС США (AFRL) начала эксплуатацию суперкомпьютера Flyer на авиабазе Райт-Паттерсон в штате Огайо. Проект вошел в программу модернизации высокопроизводительных вычислений Министерства обороны США и стал частью инициативы TI-23, в которую также включили систему Raven.

Главная особенность нового комплекса связана со скоростью обработки данных. По оценке представителей лаборатории, Flyer, обошедшийся Минобороны США в 20 миллионов $, способен за сутки завершить вычисления, для которых обычному ноутбуку понадобилось бы примерно 500 лет. Система получила около 186 тысяч процессорных ядер, 800 терабайт оперативной памяти и 18 петабайт хранилища данных. AFRL также отметила, что аналогичный объем памяти обеспечили бы примерно два миллиона ноутбуков.

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Flyer поддерживает моделирование процессов, проведение которых в реальных условиях потребовало бы значительных затрат или оказалось бы невозможным. Специалисты используют такие вычисления при разработке гиперзвуковых аппаратов, создании авиационных технологий, обучении систем искусственного интеллекта и анализе сложных инженерных решений.

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Вместе с системой Raven новый комплекс обеспечивает вычислительную мощность около 14 петафлопс. Такой показатель соответствует выполнению квадриллионов операций в секунду и позволяет ускорять исследования без проведения большого количества физических испытаний.

Высокопроизводительные вычисления также играют ключевую роль в развитии искусственного интеллекта. Большие ресурсы позволяют обучать более сложные модели и проводить эксперименты в более крупном масштабе. Современные оборонные программы генерируют огромные объемы данных с датчиков, систем вооружения, спутников и беспилотников. Обработка этой информации требует инфраструктуры, способной выполнять триллионы вычислений в секунду.

#искусственный интеллект #ии #ввс сша #суперкомпьютеры #гиперзвуковые технологии #raven #flyer
Источник: interestingengineering.com
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