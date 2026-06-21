Инженеры разработали носимый жилет, который извлекает влагу из воздуха и превращает ее в питьевую воду.

Даже в районах без доступа к источникам воды в атмосфере остается значительный запас влаги. Специалисты предложили использовать этот ресурс при помощи компактной носимой системы.

Изображение - ChatGPT Изображение - ChatGPT

Команда инженеров из Техасского университета в Остине (The University of Texas at Austin) разработала жилет, который собирает влагу непосредственно из воздуха и преобразует ее в чистую питьевую воду.

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В конструкции используется специальная ткань, способная улавливать водяной пар. Собранная влага направляется в съемные блоки внутри складного коллектора. Затем система нагревает их и высвобождает накопленную воду.

Производительность зависит от условий окружающей среды. За сутки устройство может обеспечить пользователя объемом от 400 до 900 миллилитров воды.

Разработчики рассматривают и другие варианты применения технологии. По сути, аналогичный материал можно встроить в рюкзаки, палатки, аварийные укрытия и различное туристическое снаряжение.

Эта же исследовательская группа ранее испытала отдельную систему извлечения воды из воздуха. Во время тестов в пустыне Чиуауа в Нью-Мексико и в более влажном климате Остина устройство получило до 1,3 литра питьевой воды, что стало рекордным результатом для такой разработки.