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Global_Chronicles
Носимый жилет собирает из воздуха до 900 мл питьевой воды в сутки
Инженеры разработали носимый жилет, который извлекает влагу из воздуха и превращает ее в питьевую воду.
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Даже в районах без доступа к источникам воды в атмосфере остается значительный запас влаги. Специалисты предложили использовать этот ресурс при помощи компактной носимой системы. 

Изображение - ChatGPT

Команда инженеров из Техасского университета в Остине (The University of Texas at Austin) разработала жилет, который собирает влагу непосредственно из воздуха и преобразует ее в чистую питьевую воду.

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В конструкции используется специальная ткань, способная улавливать водяной пар. Собранная влага направляется в съемные блоки внутри складного коллектора. Затем система нагревает их и высвобождает накопленную воду.

Производительность зависит от условий окружающей среды. За сутки устройство может обеспечить пользователя объемом от 400 до 900 миллилитров воды.

Разработчики рассматривают и другие варианты применения технологии. По сути, аналогичный материал можно встроить в рюкзаки, палатки, аварийные укрытия и различное туристическое снаряжение.

Эта же исследовательская группа ранее испытала отдельную систему извлечения воды из воздуха. Во время тестов в пустыне Чиуауа в Нью-Мексико и в более влажном климате Остина устройство получило до 1,3 литра питьевой воды, что стало рекордным результатом для такой разработки.

#питьевая вода #атмосферная влага #атмосферная вода #влагосборная ткань #носимый жилет #сбор влаги из воздуха #системы водосбора
Источник: notebookcheck.net
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