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Global_Chronicles
Моддер подключил RTX 3060 к льдогенератору и снизил температуру видеокарты в Cyberpunk 2077 до 22°C
YouTube-блогер TrashBench переделал бытовой льдогенератор в систему охлаждения для видеокарты RTX 3060. После нескольких доработок устройство позволило снизить рабочую температуру графического процессора более чем вдвое.
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Эксперименты с нестандартным охлаждением компьютерных компонентов продолжают выходить за рамки привычных решений. На этот раз основой для системы охлаждения видеокарты стал обычный настольный льдогенератор.

Скриншот видео: TrashBench

Автор YouTube-канала TrashBench взял за основу идею моддера MrYeester, который ранее использовал компактный льдогенератор для охлаждения процессора. В новом проекте устройство адаптировали уже для видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3060.

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Для этого энтузиаст разобрал видеокарту, снял штатную систему охлаждения и установил на графический чип самодельное крепление для трубок жидкостного контура. Внутрь льдогенератора он поместил погружной насос и заполнил систему водой. Нагретая жидкость поступала из видеокарты в резервуар устройства, охлаждалась и возвращалась обратно.

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Первые испытания показали, что без работы льдогенератора температура графического процессора достигала примерно 44°C. После включения охлаждения показатель снизился более чем на 10 градусов, однако штатный режим работы компрессора ограничивал эффективность системы. Тогда экспериментатор заменил встроенный термостат на модель от пивного холодильника, которая позволила компрессору работать непрерывно. Дополнительно он изменил расположение испарительных змеевиков, полностью погрузив их в воду для более эффективного теплообмена.


После доработок температура RTX 3060 в Cyberpunk 2077 удерживалась на уровне 22–23°C вместо прежних 60°C. Температура самой горячей точки графического процессора снизилась с 75°C до 34°C. Во время тестов возникли протечки, но автор устранил их по ходу работы.

Скриншот видео: TrashBench

#cyberpunk 2077 #rtx 3060 #жидкостное охлаждение #моддинг пк #nvidia geforce rtx 3060 #льдогенератор #термостат
Источник: tomshardware.com
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