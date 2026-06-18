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Global_Chronicles
Китай готовит первую в истории посадку с бурением на квазиспутник Земли Камооалева
Китайский аппарат «Тяньвэнь-2» прибыл к астероиду Камооалева, который сопровождает Землю на орбите вокруг Солнца. В ближайшее время зонд попытается выполнить посадку и собрать образцы поверхности для доставки на Землю.
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В окрестностях Земли находятся всего несколько известных квазиспутников — объектов, которые движутся вокруг Солнца рядом с нашей планетой. Один из них, астероид Камооалева, стал целью китайской миссии «Тяньвэнь-2», которая готовится провести операцию, не имеющую аналогов среди подобных исследований.Изображение: Live Science

Китайский зонд «Тяньвэнь-2» достиг района астероида Камооалева (469219 Kamoʻoalewa), который относят к числу квазиспутников Земли. По данным, опубликованным специалистом по китайской космической программе Эндрю Джонсом (Andrew Jones), аппарат прибыл к объекту 7 июня и готовится к следующему этапу миссии.

Камооалева представляет собой сравнительно небольшой астероид диаметром от 40 до 100 метров. Его открыли в 2016 году астрономы обсерватории Халеакала (Haleakalā Observatory) на Гавайях. Объект обращается вокруг Солнца рядом с Землей и уже не менее века сохраняет такую конфигурацию движения.

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Перед выбором точки контакта «Тяньвэнь-2» проведет серию облетов на разных высотах и выполнит детальное сканирование поверхности. Если характеристики грунта позволят, аппарат попытается закрепиться на астероиде и начать бурение. Такой способ отбора образцов ранее не применяли. Ученые рассчитывают выяснить происхождение Камооалевы. Часть специалистов предполагает, что астероид может оказаться фрагментом Луны, выброшенным в космос после древнего столкновения.

После завершения работ аппарат продолжит наблюдения за объектом, а затем покинет его в апреле 2027 года. Возвращаемая капсула с образцами должна прибыть на Землю 29 ноября 2027 года. После этого «Тяньвэнь-2» направится к объекту 311P/PanSTARRS, который сочетает признаки астероида и кометы. Встречу с ним миссия планирует на 2035 год.

#китай #космос #астероид #космические исследования #тяньвэнь-2 #311p/panstarrs #469219 kamoʻoalewa #камооалева #квазилуна #квази-спутник
Источник: livescience.com
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