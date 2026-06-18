Rivian провела сокращения среди сотрудников спустя несколько дней после начала продаж модели R2. Компания надеется, что новый автомобиль поможет ей выйти на прибыльность.

Американский производитель электромобилей десятилетие выстраивал производственные цепочки и клиентский сервис, но главным событием для компании стал запуск R2 — модели, на которую возлагают надежды по выходу в прибыль. Однако спустя считанные дни после старта продаж последовали увольнения.





Изображение: Сarscoops



Во вторник Rivian уволила несколько сотен человек. Представитель компании уточнил, что сокращения затронули менее двух процентов штата. На конец 2025 года в компании работало около 15 200 сотрудников.

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Под увольнение попали в основном отделы продаж, маркетинга и сервисной службы. Это кажется нелогичным на фоне планов по расширению сети обслуживания.

R2 стал самой ожидаемой моделью бренда. Около половины покупателей предпочитают брать автомобиль в лизинг, а не покупать. Условия лизинга при этом недешевые. Тем не менее, желающие получить машину в числе первых готовы платить.

Сокращения не связаны со спросом. Rivian просто пытается экономить. За 2025 год компания продала примерно 42 тысячи машин и получила выручку в 5,4 миллиарда долларов США. Но с момента основания в 2009 году она ни разу не показывала годовую прибыль. Расходы по-прежнему превышают доходы.

Сотрудникам, которых уволили, рекомендовали подать заявки на другие вакансии внутри компании. Тем временем Rivian продолжает делать ставку на R2. Именно эта модель, по замыслу руководства, должна изменить финансовую ситуацию. Вопрос в том, хватит ли продаж нового автомобиля, чтобы покрыть издержки и, наконец, выйти в плюс. Пока компания идет по пути сокращения текущих затрат ради сохранения денежных средств на будущее.