Dell начала продажи ноутбука XPS 13 на базе процессора Intel Wildcat Lake. Базовая версия продается за 599 $ и за 699 $ в зависимости от типа покупателя.

На зарубежном рынке появляется все больше ноутбуков на процессорах Wildcat Lake. Некоторые модели стоят от 449 долларов США. Теперь к ним присоединился Dell XPS 13. Новинка получила 6-ядерный процессор с конфигурацией 2+4: два ядра Cougar Cove и четыре Darkmont LP-E. Максимальная частота в режиме Boost — 4,6 ГГц. Объем кэша — 6 МБ. Графика — встроенная, на базе Xe3.

Изображение: WCCFTech

Экран имеет диагональ 13,4 дюйма, сенсорный, с частотой обновления 120 Гц. Яркость достигает 500 нит, разрешение — 1440p. Оперативной памяти 8 ГБ LPDDR5X на частоте 7467 МТ/с. Накопитель — SSD на 512 ГБ. Корпус тонкий — 12,7 мм. Вес — 1 кг. Ноутбук работает на Windows 11 Home. В комплекте идет 30-дневная пробная версия Microsoft 365.

Изображение: WCCFTech

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Беспроводные модули — Intel WiFi 7 и Bluetooth 6.0. Батарея — 52 Вт·ч. Процессор имеет TDP всего 15 Вт, что обеспечивает долгое время работы. Dell предлагает XPS 13 по двум ценам. Студенты могут купить его за 599$, что составляет серьезную конкуренцию MacBook Neo. Для всех остальных стоимость составляет 699$.