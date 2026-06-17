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Global_Chronicles
Куклы с лицами Роналду и Месси помогают обходить систему контроля внимания водителя Tesla
В Китае владельцы Tesla нашли способ обходить систему контроля внимания водителя. Для этого они используют миниатюрные фигурки с человеческими лицами стоимостью от 10 $.
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После запуска обновленных функций помощи водителю автомобилей Tesla в Китае пользователи начали демонстрировать способы обхода встроенного контроля внимания за рулем.Изображение: Сarscoops

Некоторые владельцы автомобилей Tesla используют небольшие пластиковые головы кукол, чтобы система мониторинга воспринимала их как лицо человека. Среди популярных фигурок встречаются изображения Криштиану Роналду (Cristiano Ronaldo), Лионеля Месси (Lionel Messi) и обычных мужских лиц. Такие аксессуары продаются в интернете по цене от 10 до 40 долларов США. Посмотреть видео, демонстрирующие то, как такие головы позволяют обманывать систему контроля можно в постах, размещенных в Instagram* здесь и здесь.

В автомобилях компании камера контроля водителя находится над зеркалом заднего вида. Она следит за тем, чтобы человек оставался сосредоточенным на дороге. Однако пользователи выяснили, что подвешенная перед камерой фигурка способна создать иллюзию присутствия внимательного водителя.

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Владелец Tesla Model 3 протестировал фигурку в поездке. Он проехал 30 минут с активным автопилотом. Система ни разу не предупредила о невнимательности.

Tesla долго критиковали за отсутствие мониторинга водителя. Теперь система есть, но водители ищут способы ее отключить. Некоторые используют экраны с записанным видео. Они показывают моргающее лицо. Это тоже работает.

Такие способы обхода электронного контроля во время движения опасны. Водитель может заснуть за рулем. Это угрожает и ему, и другим участникам движения. Возможно, Tesla доработает систему. Добавит датчики, которые отличают живого человека от куклы.

* Instagram — принадлежит американской компании Meta, которую признали экстремистской, запрещён на территории РФ.

#китай #tesla #автопилот #криштиану роналду #лионель месси #digital trends #куклы #система мониторинга водителя
Источник: carscoops.com
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