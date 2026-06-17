В репозитории Arch User Repository обнаружили сотни зараженных пакетов, которые распространяют руткит и инфостайлер.

Arch Linux — один из популярных дистрибутивов, который активно используется разработчиками и тестировщиками. В середине этого месяца его репозиторий AUR оказался под массовой атакой. Злоумышленники начали компрометировать заброшенные пакеты, внедряя в них вредоносные зависимости.

Изображение - ChatGPT

В репозитории Arch User Repository обнаружили от 400 до 1500 зараженных пакетов, которые распространяют руткит и инфостайлер. Злоумышленники захватили множество заброшенных проектов, изменили установочные скрипты PKGBUILD и внедрили вредоносную зависимость — пакет atomic-lockfile, который скачивает и запускает опасный код.

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В середине июня начали добавлять новые зависимости: пакеты js-digest и lockfile-js, установка которых происходит через среду выполнения JavaScript Bun. Администраторы AUR вычищают вредоносные коммиты, блокируют захваченные аккаунты и советуют пользователям проверять любые изменения в установочных скриптах при обновлении пакетов.

Никто не взял на себя ответственность за атаку, исследователи не предполагают, кто может этим заниматься. Майкл Тэггарт, специалист по безопасности из IFIN сообщил, что скомпрометированные пакеты содержат вредоносные зависимости. Волна атак на разработчиков и логистические цепочки ставит под угрозу неопределённое количество проектов.