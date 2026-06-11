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Global_Chronicles
Процессоры AMD заняли 15 из 15 мест в рейтинге Amazon US
Старший директор по маркетингу AMD опубликовал скриншот рейтинга Amazon US.
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AMD продолжает публично фиксировать успехи. Недавно компания отметила 45% доли рынка в опросе Steam Hardware Survey. Теперь повод для хвастовства — список самых продаваемых процессоров на Amazon. Скриншот показывает: все 15 позиций в топе занимают чипы AMD.

Изображение: WCCFTech

Лучший процессор Intel, Core Ultra 7 270K Plus, расположился только на 13-м месте. Маркетинговый директор AMD сопроводил публикацию словами: «15 из 15 невероятных процессоров». Лидер рейтинга не изменился. Ryzen 7 9800X3D сохраняет первое место. Цена — 449 долларов США. На втором месте закрепился Ryzen 5 5500 — он продается в таком же количестве, что и лидер. В топ-15 входят несколько чипов серии Ryzen 5000: Ryzen 7 5800XT, Ryzen 5 5600 и Ryzen 5700X.

Изображение: WCCFTech

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Процессоры с поддержкой X3D традиционно продаются лучше. Ryzen 7800X3D и Ryzen 9 9950X3D остаются в десятке. Их версии без X3D в топ-15 не попали. Intel показывает некоторые успехи с линейкой Arrow Lake Refresh. Core Ultra 7 270K Plus предлагает игровую производительность на уровне флагмана Core Ultra 9 285K, но стоит дешевле. При этом AMD тоже не без слабых мест. Ryzen 9 9950X3D2 оказался на 25-м месте — он дороже предшественника, но не даёт заметного прироста производительности.

#amd #intel #процессор #amazon #ryzen 7 9800x3d #core ultra 7 270k #рейтинг продаж
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