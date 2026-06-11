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Global_Chronicles
Intel предлагает удешевить ноутбуки — в новых моделях используют память уровня смартфонов
Intel раскрыла подробности Project Firefly — инициативы, которая должна сделать недорогие ноутбуки проще и дешевле в выпуске. В новых моделях компания делает ставку на память и компоненты, которые обычно ассоциируются со смартфонами, а не с ноутбуками.
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Бюджетные ноутбуки становятся все дороже, и производители все чаще вынуждены искать обходные пути. Intel предлагает свой вариант: собрать более доступную платформу для недорогих моделей, опираясь на компактные компоненты и подход, который раньше был привычен скорее для смартфонов.

Изображение: Notebookcheck  

Intel продвигает Project Firefly как способ сделать ноутбуки начального уровня более доступными в условиях, когда комплектующие дорожают. Идея состоит в том, чтобы упростить конструкцию, сократить число деталей и снизить расходы на производство. Это особенно важно для недорогих моделей, где каждый лишний компонент заметно влияет на цену.

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В основе проекта лежат процессоры Wildcat Lake. Intel предлагает для них компактные платы, стандартные разъемы и более простую сборку, чтобы партнеры могли выпускать такие ноутбуки быстрее и дешевле. Компания явно пытается добиться массового формата без лишних затрат на корпус и внутреннюю компоновку.

Самая заметная часть проекта — использование памяти, которую обычно связывают со смартфонами. Это решение выглядит необычно для ноутбуков, но именно оно должно помочь удержать цену на приемлемом уровне. Для массового покупателя это означает не «экзотику», а попытку предложить рабочий ноутбук без переплаты за лишнее.

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Intel одновременно делает ставку и на внешний вид. В материалах проекта фигурируют металлические корпуса, которые должны придать дешевым моделям более дорогой вид и ощущение более качественного устройства. При этом компания явно нацеливается на практичный баланс между ценой, компактностью и современным оформлением.

Project Firefly еще и пытается занять место на фоне конкурентов, включая Apple MacBook Neo. Intel предлагает не прямое копирование дорогих решений, а более приземленный путь: сделать ноутбук проще, легче в производстве и доступнее для покупателя. Именно в этом и строится смысл проекта — снизить порог входа в мир современных ноутбуков на фоне резкого подорожания комплектующих и, прежде всего памяти.

#intel #ноутбуки #windows #wildcat lake #память lpddr5x #бюджетные ноутбуки #project firefly #ноутбуки начального уровня
Источник: notebookcheck.net
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