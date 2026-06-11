Подготовка любых новых гаджетов к выходу на рынок обычно сопровождается серией региональных сертификаций. Похоже, именно этот этап сейчас проходят умные часы Suunto Core 2, которые вновь появилась в документах регуляторов.
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Часы Suunto Core 2 заметили в базе сертификации Индонезии. Устройство проходит под номером модели OW245, который ранее уже фигурировал в документах Федеральной комиссии по связи США (FCC). Новая запись не раскрывает технических подробностей, однако подтверждает, что речь идет о часах для активного отдыха, производство которых организовано в Китае. Появление устройства сразу в нескольких сертификационных базах может указывать на приближение официального анонса.
Судя по имеющейся информации, Suunto Core 2 сохранят концепцию оригинальной модели. Первое поколение предлагало альтиметр, барометр, компас, погодные функции, предупреждения о штормах, глубиномер и данные о времени восхода и захода солнца, но обходилось без большинства типичных возможностей современных смарт-часов.
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Изображение: Notebookcheck
Ранее FCC подтвердила, что новинка выдерживает погружение на глубину до 100 метров и поддерживает Bluetooth Low Energy для подключения к смартфону. Вместо встроенного аккумулятора производитель использует батарею CR3032 емкостью 500 мА·ч. Это более чем вдвое превышает емкость элемента питания CR2032 в предыдущей модели.
Поскольку оригинальные Suunto Core могли работать без замены батареи около года, новая модель теоретически способна обеспечить автономность от нескольких месяцев до нескольких лет. Дату начала продаж компания пока не раскрыла.