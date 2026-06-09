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Global_Chronicles
Prada и Axiom показали охлаждающий костюм для лунных миссий программы «Артемида»
Axiom Space и Prada представили внутренний костюм, который астронавты будут носить под лунным скафандром AxEMU. Система отвечает за охлаждение, вентиляцию и поддержание комфортных условий во время работы на поверхности Луны.
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Разработчики лунного скафандра AxEMU раскрыли один из элементов будущей экипировки астронавтов. Речь идет о внутреннем костюме, который выполняет сразу несколько функций жизнеобеспечения.

 Изображение предоставлено Space.com/Steve Spaleta

Компания Axiom Space совместно с модным домом Prada представила костюм Liquid Cooling and Ventilation Garment (LCVG). Его будут надевать под основной лунный скафандр AxEMU, который создают для будущих миссий NASA по программе «Артемида».

Изображение предоставлено Space.com/Steve Spaleta

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Внешне изделие напоминает технологичную спортивную одежду, однако его основная задача связана не с дизайном, а с поддержанием необходимых условий для астронавта во время работы за пределами космического корабля.

Изображение предоставлено Space.com/Steve Spaleta

В костюм встроили каналы с тонкими трубками, по которым циркулирует охлаждающая жидкость. Такая система помогает регулировать температуру тела. Разработчики отказались от прежнего подхода, при котором трубки приходилось вручную размещать в сетчатой основе. Костюм также получил отдельные воздуховоды. Они подают воздух сначала к лицу астронавта, а затем распределяют его по всему телу. Система участвует в удалении углекислого газа и обеспечивает подачу кислорода.

По словам представителей Axiom Space, новый комплект уже прошел серию испытаний в различных условиях. Разработчики проверяли его работу при разных температурах и других внешних воздействиях. В дальнейшем костюм могут протестировать на борту Международной космической станции, а также в лаборатории NASA Neutral Buoyancy Laboratory.

Создатели проекта отмечают, что AxEMU и внутренний костюм LCVG получили ряд доработок по сравнению со скафандрами эпохи программы «Аполлон». Эти изменения учитывают условия будущих экспедиций к южному полюсу Луны, где астронавтам предстоит работать в более сложной среде.

#nasa #artemis #космические технологии #axiom space #axemu #prada #лунный скафандр #lcvg #программа «артемида»
Источник: space.com
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