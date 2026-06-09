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Global_Chronicles
Новые натрий-ионные батареи CATL прослужат дольше автомобиля и не боятся морозов
Китайская компания CATL готовит к массовому выпуску натрий-ионные аккумуляторы. Они выдерживают 15 тысяч циклов зарядки — это около 20 лет службы, — и нормально работают в морозы до -25 градусов.
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Обычные литий-железо-фосфатные батареи на холоде заряжаются вдвое дольше и теряют до 40% полезной емкости. У натрий-ионных таких проблем нет. CATL вкладывала в разработку $1,5 миллиарда больше десяти лет.Изображение: Notebookcheck

CATL получила сертификацию своих натрий-ионных ячеек. Они выдерживают 15 тысяч циклов перезарядки. Для сравнения: популярные LFP-батареи в режиме частого циклирования служат заметно меньше. Ресурса новых аккумуляторов хватит на 20 лет эксплуатации — дольше, чем проездит сам автомобиль.

Компания решила главные технологические проблемы: контроль влажности и газообразование при производстве твердо-углеродных электродов. Энергетическая плотность позволяет проезжать 300 миль по американскому циклу EPA или 600 километров по китайскому CLTC.

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Натрий по своей химической природе ведет себя на морозе гораздо лучше лития. CATL использовала это свойство. В северных регионах вроде Синьцзяна, где температура регулярно опускается ниже -25оС, обычные LFP-батареи заряжаются вдвое дольше, а их реальная емкость падает на 40%. Натрий-ионные аналоги гораздо меньше подвержены зимней деградации.

Перед массовым выпуском CATL также представила платформу «Одна оболочка — две ячейки». Это стандартный корпус, внутрь которого можно ставить как литиевые, так и натриевые элементы. Внешние размеры не меняются. Операторы легко заменяют один тип батарей на другой в зависимости от климата.

Аналитики ожидают, что стоимость натрий-ионных ячеек сравняется с нынешними массовыми батареями в 2026 году, а в 2027 году станет ниже, чем у LFP.

#электромобили #аккумуляторы #catl #зима #натрий-ионные батареи #мороз
Источник: notebookcheck.net
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