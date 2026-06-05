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Global_Chronicles
Ortofon представила флагманскую модель звукоснимателя MC Vertex за $17 000
Компания Ortofon представила на выставке High End Vienna 2026 новый флагманский звукосниматель с подвижной катушкой.
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Большинство людей никогда не задумывались, сколько может стоить маленькая деталь для проигрывателя виниловых пластинок. Ответ Ortofon — $17 000. Именно столько просят за новую модель MC Vertex. 

Источник изображения: Ortofon

Компания называет новинку самым передовым звукоснимателем с подвижной катушкой в своей истории. Главное новшество — алмаз с радиусом сканирования 4 микрона и контактным радиусом 110 микрон. Такая геометрия распределяет давление вдоль стенок канавки пластинки более равномерно. Производитель обещает стабильное отслеживание, меньший износ и более точное извлечение деталей.

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Кантилевер, на котором крепится алмаз, также сделан из цельного алмаза. Компания выбрала этот материал из-за высокой жесткости и малой массы. Корпус и внутренние компоненты изготовлены из титана. Применена технология селективного лазерного плавления. Она позволяет точнее контролировать геометрию, распределение массы и внутреннее демпфирование.

Магнитная система получила доработку. Вместо магнитного якоря там теперь немагнитный. За счёт этого снизилась движущаяся масса и пропало нежелательное магнитное взаимодействие. Катушки намотаны серебром высокой чистоты. Система Wide Range Damping управляет механическим поведением с помощью платинового диска между двумя демпферами из фирменных резиновых смесей.

#mc vertex #ortofon #звукосниматель #подвижная катушка
Источник: whathifi.com
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