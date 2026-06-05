Wildberries рассматривает выход в сферу здравоохранения и уже готовит для этого отдельное направление. В компании рассчитывают выстроить работу так, чтобы она была удобна и для обычных пользователей, и для партнеров.

Wildberries (WB) продолжает расширять набор своих сервисов за пределами привычной торговли.

Изображение - ChatGPT

WB планирует выйти на рынок здравоохранения со своим собственными проектом «RWBЗдоровье». В компании считают это направление логичным продолжением развития цифровой экосистемы, которая уже включает разные сервисы для покупателей и партнеров.

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Маркетплейс хочет запустить отдельный медицинский проект внутри структуры компании. Он должен охватить направление, связанное с товарами и услугами в сфере здоровья, а также работать в связке с существующими цифровыми возможностями Wildberries. При этом компания не ограничивается только внутренним рынком и рассматривает более широкое развитие проекта.