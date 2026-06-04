Компания Dongfeng сообщила о завершении 10 000-часовых испытаний своей мощнейшей водородной силовой установки на 400 кВт. Завод также развернул парк из 9200 машин на водороде в 45 городах Китая.

Китай продолжает наращивать выпуск водородных машин, хотя их продажи пока скромны на фоне электромобилей. Dongfeng отчиталась о достижениях сразу по двум направлениям: долговечность силовой установки и масштаб реального парка.

Изображение: CarNewsChina

Компанией Dongfeng создана установка, которая превращает водород в электричество. Ее пиковая мощность — 400 киловатт. Это самый мощный топливный элемент компании на сегодня. Он успешно отработал 10 000 часов по новому национальному стандарту и стал первым в Китае среди аналогов своего класса.

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Показатели впечатляют. Один литр объема этой установки выдает 6,6 киловатта энергии. Она запускается на морозе до -400С. Независимые измерения зафиксировали: напряжение одной ячейки снизилось в среднем на 3,29% за весь период испытаний. Сам ресурс компания оценивает более чем в 30 000 рабочих часов. Такая надежность нужна для грузового транспорта, где машины используют постоянно и интенсивно.

Платформа Dongfeng T1 на водороде может проезжать до 1700 километров без дозаправки. Это достигается за счет модульной системы хранения водорода, которую разработали специально для дальних перевозок.

В апреле нынешнего года продажи водородных машин в Китае составили всего 40 штук. Для сравнения: электромобилей продали 905 тысяч, подзаряжаемых гибридов — 439 тысяч. Тем не менее, общий парк машин на топливных элементах в Поднебесной уже превысил 20 тысяч. Только публично озвученные заказы на доставку за первые четыре месяца 2026 года перевалили за 1800 машин.

Dongfeng занимается водородными технологиями с 2002 года. Компания выпустила более 20 моделей на топливных элементах: от тяжелых и легких грузовиков до автобусов, мусоровозов, легковых машин и логистического транспорта. Ее годовые мощности позволяют производить 5000 готовых установок и 1,6 миллиона мембранно-электродных блоков — ключевого компонента, от которого зависят цена и надежность.