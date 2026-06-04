Ученые пересмотрели время жизни первичных черных дыр. Оказалось, что при определенных условиях они способны превратиться в белые дыры.

Вопрос о том, может ли черная дыра превратиться в белую, долгое время считался маргинальным. Однако группа физиков представила расчеты, которые придают этой гипотезе вес.

Изображение: Space.com

Авторы исследования — Даниэль Параизо (Daniel Parraizo) и его коллеги из Коледжа науки Эберли (Eberly College of Science). Они выяснили, что время жизни черных дыр намного дольше прежних оценок. Это открытие напрямую связано с возможной трансформацией. Иначе говоря, черная дыра может не просто испариться, а превратиться в белый объект.

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В центре внимания — первичные черные дыры. Они гипотетически образовались из флуктуаций плотной материи после Большого взрыва. Их масса гораздо меньше, чем у звездных черных дыр. А чем меньше масса, тем быстрее объект теряет энергию через излучение Хокинга и испаряется. Это классическая теория, которую предложил Стивен Хокинг (Stephen Hawking) в 1970-х.

Параизо и команда провели новые математические расчеты. Ключевой момент наступает, когда черная дыра достигает планковской массы — примерно 0,000000022 килограмма. Это фундаментальная единица в физике. Для наглядности: такая масса соответствует яйцу блохи или человеческому волосу. Именно здесь происходит неожиданное. Предыдущие модели предсказывали, что последние 20 микрограммов испарятся минимум за секунду. Новое исследование дает иной результат: этот кусочек материи не исчезает, а сохраняет стабильность сколь угодно долго.

На этом этапе у черной дыры исчезает горизонт событий. Это та самая граница, за которую не может вырваться даже свет. Как только горизонт пропадает, дыра перестает захватывать излучение и начинает вести себя как белая. Она испускает так называемое очищающее излучение — термин физиков, связанный с «очисткой» квантового состояния Вселенной.

Никто пока не наблюдал первичные черные дыры напрямую. Ученые ищут их как возможных кандидатов в темную материю. В своих расчетах Параизо и коллеги показывают, что если такие объекты существуют, то при достижении планковской массы они должны вести себя как белые дыры. Однако прямого доказательства превращения у исследователей нет — это математически обоснованная гипотеза.