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Global_Chronicles
Глава Take-Two стал рестлером в игре WWE 2K26 с рейтингом 77 в категории круизёров
В третьем сезоне контента для WWE 2K26 разработчики добавили игрового персонажа — генерального директора Take-Two Interactive Штрауса Зельника.
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Обычно в спортивных симуляторах в качестве игровых персонажей выступают реальные спортсмены, но разработчики WWE 2K26 пошли другим путем. Они добавили в игру руководителя компании-издателя.

 Скриншот видео Xain Wani

Обновление для WWE 2K26 вышло 3 июня 2026 года. Третий сезон Ringside Pass принес четырех новых рестлеров: Мэтта Кардону, Брайана Пиллмана, Ла Парку и Торри Уилсон. Но главная неожиданность — появление Штрауса Зельника.

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Генеральный директор Take-Two Interactive получил в игре рейтинг 77 и указан как боец полутяжелого веса – круизёра (cruiserweight). Его музыка на выходе — песня Фрэнка Синатры «My Way». Разработчики сделали трек эксклюзивным для Зельника. Пользовательские рестлеры не могут использовать эту композицию для своих выходов.


Комментаторы WWE Майкл Коул и Уэйд Барретт записали новые фразы специально для Зельника. Коул объявляет: «Председатель, генеральный директор! Штраус Цельник». Барретт добавляет: «Дамы и господа, Штраус Зельник перешел из зала заседаний совета директоров на ринг». Еще одна реплика обыгрывает название компании: «Зельник хочет завоевать титул в WWE. Похоже, он может стать претендентом на Take-Two».

Разработчики добавили всех четырех звезд сезона, включая Зельника, в качестве награды первого уровня для владельцев премиум-доступа к Ringside Pass. Все геймеры получают их сразу, без необходимости выполнять дополнительные задания.

#видеоигры #take-two #штраус зельник #strauss zelnick #рестлинг #wwe 2k26
Источник: videogameschronicle.com
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