Global_Chronicles
Take-Two готовит три новых крупных франшизы среди 29 игр до конца 2029 финансового года
Take-Two раскрыла планы по выпуску как минимум 29 игр до конца 2029 финансового года. В список вошли новые франшизы, спортивные проекты, мобильные игры и продолжения известных серий.
Take-Two продолжает наращивать объемы разработки сразу по нескольким направлениям. Компания делает ставку не только на GTA 6, но и на крупный пакет новых релизов. 

Изображение: Tech4Gamers

В финансовом отчете Take-Two сообщила, что планирует выпустить не менее 29 игр до конца 2029 финансового года. Компания ожидает получить около $8 миллиардов выручки уже в следующем финансовом периоде, в том числе благодаря высоким ожиданиям вокруг GTA 6.

При этом издатель готовит проекты сразу для нескольких жанров и платформ. В разработке находятся BioShock 4, Judas и другие крупные релизы.

Take-Two также подтвердила подготовку трех новых франшиз. Среди них — сюжетный шутер Judas от Ghost Story Games и бесплатный геройский roguelike-шутер Project ETHOS. Третью новую серию компания пока не раскрывает.

Кроме новых IP, издатель работает над продолжениями и ремейками существующих проектов. Отдельное внимание компания уделяет спортивным играм. В производстве находятся восемь тайтлов, включая новые части NBA, PGA и WWE.

В мобильном сегменте готовятся три проекта. Пока официально представили только CSR 3.

Важно учитывать, что Take-Two добавляет, что список может измениться, так как некоторые из упомянутых игр могут не выйти до конца 2029 финансового года. Студия также планирует добавить в линейку еще больше игр в будущем.

#игры #rockstar games #gta 6 #take-two #bioshock 4 #ghost story games #judas #project ethos #csr 3
Источник: tech4gamers.com
