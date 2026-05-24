Take-Two раскрыла планы по выпуску как минимум 29 игр до конца 2029 финансового года. В список вошли новые франшизы, спортивные проекты, мобильные игры и продолжения известных серий.

Take-Two продолжает наращивать объемы разработки сразу по нескольким направлениям. Компания делает ставку не только на GTA 6, но и на крупный пакет новых релизов.

Изображение: Tech4Gamers

В финансовом отчете Take-Two сообщила, что планирует выпустить не менее 29 игр до конца 2029 финансового года. Компания ожидает получить около $8 миллиардов выручки уже в следующем финансовом периоде, в том числе благодаря высоким ожиданиям вокруг GTA 6.

реклама

При этом издатель готовит проекты сразу для нескольких жанров и платформ. В разработке находятся BioShock 4, Judas и другие крупные релизы.

Изображение: Tech4Gamers

Take-Two также подтвердила подготовку трех новых франшиз. Среди них — сюжетный шутер Judas от Ghost Story Games и бесплатный геройский roguelike-шутер Project ETHOS. Третью новую серию компания пока не раскрывает.

Кроме новых IP, издатель работает над продолжениями и ремейками существующих проектов. Отдельное внимание компания уделяет спортивным играм. В производстве находятся восемь тайтлов, включая новые части NBA, PGA и WWE.

В мобильном сегменте готовятся три проекта. Пока официально представили только CSR 3.

Важно учитывать, что Take-Two добавляет, что список может измениться, так как некоторые из упомянутых игр могут не выйти до конца 2029 финансового года. Студия также планирует добавить в линейку еще больше игр в будущем.