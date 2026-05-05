Global_Chronicles
Samsung, SK Hynix и Micron начали разработку памяти DDR6
Три крупнейших производителя памяти — Samsung, SK Hynix и Micron — приступили к разработке стандарта DDR6. Коммерциализация новой памяти ожидается к 2028-2029 годам.

Искусственный интеллект требует все большей скорости и объема памяти. Производители DRAM отвечают на этот вызов началом работ над стандартом следующего поколения.

Изображение: WCCFTech

По данным The Elec, производителям подложек настоятельно рекомендовали ускорить разработку под DDR6. Обычно компании памяти и поставщики подложек начинают совместную работу более чем за два года до запуска продукта. Начальный этап разработки стартовал совсем недавно.

Samsung, SK Hynix и Micron пока не выпустили и не показывали рабочие модули DDR6. Интерес к новому стандарту при этом огромен: каждая компания хочет, чтобы именно ее решение выбрали для будущих ИИ-центров обработки данных. Ожидаемые характеристики DDR6: скорость от 8,4 Гбит/с с потенциалом роста до 17,6 Гбит/с по мере совершенствования техпроцесса. Напряжение останется ниже 1,0 В. При этом память получит большую емкость.

Сейчас DDR5 занимает более 80% рынка серверной памяти, а к концу года достигнет 90%. Дефицит памяти, по заявлениям Samsung и Micron, сохранится несколько лет, причем в 2027 году ситуация будет сложнее, чем в нынешнем

Коммерциализация DDR6 начнется с центров обработки данных в период 2028-2029 годов. Потребительский рынок получит доступ к новой памяти через год-два после этого.

#samsung #micron #sk hynix #jedec #ddr6
Источник: wccftech.com
