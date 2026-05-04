Суд в Лондоне определил сумму выплаты Samsung в рамках патентного спора с ZTE. Решение касается лицензирования технологий для мобильной связи.

Разбирательства между производителями электроники все чаще затрагивают условия использования ключевых технологий. Один из таких споров завершился решением суда в Великобритании.

Изображение: Android Headlines

Samsung обязана выплатить $392 млн компании ZTE за использование патентов, связанных с мобильной связью. Такое решение вынес Высокий суд Лондона, рассматривая часть глобального спора между сторонами.

Речь идет о лицензировании стандартно-существенных патентов, которые необходимы для работы смартфонов в сетях связи. Компании не смогли договориться о продлении соглашения, действовавшего с 2021 года, после чего Samsung обратилась в суд для определения условий лицензии.

Суд установил сумму выплаты в рамках принципа FRAND — справедливых и недискриминационных условий. Итоговое значение оказалось выше предложенных Samsung $200 млн, но ниже требований ZTE на уровне $731 млн.

Параллельно компании продолжают судебные разбирательства в других странах, включая Китай, Германию и Бразилию. Обе стороны могут обжаловать решение британского суда.

Разбирательство отражает более широкий конфликт в отрасли, где производители конкурируют не только продуктами, но и условиями доступа к ключевым технологиям связи.