Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Global_Chronicles
Суд в Великобритании обязал Samsung выплатить ZTE $392 млн
Суд в Лондоне определил сумму выплаты Samsung в рамках патентного спора с ZTE. Решение касается лицензирования технологий для мобильной связи.

Разбирательства между производителями электроники все чаще затрагивают условия использования ключевых технологий. Один из таких споров завершился решением суда в Великобритании. 

Изображение: Android Headlines

 Samsung обязана выплатить $392 млн компании ZTE за использование патентов, связанных с мобильной связью. Такое решение вынес Высокий суд Лондона, рассматривая часть глобального спора между сторонами.

Речь идет о лицензировании стандартно-существенных патентов, которые необходимы для работы смартфонов в сетях связи. Компании не смогли договориться о продлении соглашения, действовавшего с 2021 года, после чего Samsung обратилась в суд для определения условий лицензии.

Суд установил сумму выплаты в рамках принципа FRAND — справедливых и недискриминационных условий. Итоговое значение оказалось выше предложенных Samsung $200 млн, но ниже требований ZTE на уровне $731 млн.

Параллельно компании продолжают судебные разбирательства в других странах, включая Китай, Германию и Бразилию. Обе стороны могут обжаловать решение британского суда.

Разбирательство отражает более широкий конфликт в отрасли, где производители конкурируют не только продуктами, но и условиями доступа к ключевым технологиям связи.

#смартфоны #samsung #великобритания #zte #патенты #патентный спор #frand #лицензионное соглашение #мобильные патенты
Источник: androidheadlines.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В России впервые в мире разработали плазменный двигатель с магнитным соплом для наноспутников
Disney выложила в открытый доступ первый эпизод самого рейтингового сериала по «Звёздным войнам»
В РФ ограничат параллельный импорт ПК‑комплектующих и накопителей от ведущих западных брендов
App Store удалила сертифицированный Минцифрами российский браузер «Луна»
В России могут запретить параллельный импорт комплектующих ПК и ноутбуков от крупных производителей
В Европе предлагают регулировать VPN из-за обхода ограничений в интернете
Дубайское ателье MetaGarage с российскими корнями предлагает тюнингованный AMG G63 за $700000
В Нидерландах создали инструмент для определения координат любого места 320 млн лет назад
У жителей Московского региона проводной интернет начал работать по белым спискам
Представлен мощный внедорожник Jetour G700 Ark Edition – полноценный автомобиль-амфибия
Энтузиаст построил систему охлаждения на элементах Пельтье с двумя 360‑мм СЖО и кастомным контуром
Учёные расшифровали 2200-летний рецепт гидроизоляции римских кораблей
Неисправные RTX 5090 во Франции выставили на продажу: от €1499, без гарантии и возможности возврата
В американском Walmart нашли Ryzen 7 7800X3D и Ryzen 5 7600X по уценке до $220 за пару
Археологи нашли на западе Турции деревянные двери возрастом почти 4000 лет
NASA передало 484 ГБ с Artemis 2 с помощью лазерной системы связи
Авиаэксперт Гусаров: Первые российские сверхзвуковые лайнеры будут предназначены для деловой авиации
Сборник культовых квестов The Immortal John Triptych выйдет в 2026 на всех платформах
Microsoft: Для современных компьютерных игр необходимо 32 ГБ оперативной памяти
Steam опубликовал список самых популярных видеокарт среди геймеров сервиса за апрель 2026 года

Популярные статьи

«Хищник. Спуск в преисподнюю», «Невеста!»: субъективный обзор новинок кинематографа
Как экономить на играх для PlayStation 5 – краткое руководство для начинающих
Сборка игрового ПК в пределах 20 000 рублей в 2026 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter