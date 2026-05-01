Global_Chronicles
General Motors пишет 90% кода для автопилота с помощью ИИ
Генеральный директор General Motors Мэри Барра заявила, что почти 90% кода, который использует команда автономного вождения, генерирует искусственный интеллект.

Автопроизводители все активнее используют ИИ не только в помощи водителю, но и при создании программного обеспечения для таких систем. General Motors решила показать масштаб этого подхода на примере разработки собственных технологий автономного вождения.

 

Изображение: Сarscoops 

Генеральный директор GM Мэри Барра (Mary Barra) отметила, что почти 90% кода, который использует команда автономных систем компании, сейчас генерирует искусственный интеллект.  Она подчеркнула, что способ разработки этих решений показывает, насколько глубоко GM интегрирует ИИ в свои внутренние процессы.  Основная часть такого кода относится к системам автономного вождения и развитию комплекса Super Cruise.

General Motors готовит новое поколение Super Cruise, которое должно позволить водителю на автомагистрали не держать руки на руле и не смотреть постоянно на дорогу, запуск этой системы намечен на 2028 год на модели Cadillac Escalade IQ.  Комплекс будет опираться на лидар, радары и камеры и использовать бирюзовую подсветку в салоне и снаружи, чтобы показать, что автомобиль движется в автономном режиме и проинформировать окружающих.  

#искусственный интеллект #ии #general motors #автономное вождение #gm #super cruise #мэри барра #cadillac escalade iq
Источник: carscoops.com
