Генеральный директор General Motors Мэри Барра заявила, что почти 90% кода, который использует команда автономного вождения, генерирует искусственный интеллект.

Автопроизводители все активнее используют ИИ не только в помощи водителю, но и при создании программного обеспечения для таких систем. General Motors решила показать масштаб этого подхода на примере разработки собственных технологий автономного вождения.

Генеральный директор GM Мэри Барра (Mary Barra) отметила, что почти 90% кода, который использует команда автономных систем компании, сейчас генерирует искусственный интеллект. Она подчеркнула, что способ разработки этих решений показывает, насколько глубоко GM интегрирует ИИ в свои внутренние процессы. Основная часть такого кода относится к системам автономного вождения и развитию комплекса Super Cruise.

General Motors готовит новое поколение Super Cruise, которое должно позволить водителю на автомагистрали не держать руки на руле и не смотреть постоянно на дорогу, запуск этой системы намечен на 2028 год на модели Cadillac Escalade IQ. Комплекс будет опираться на лидар, радары и камеры и использовать бирюзовую подсветку в салоне и снаружи, чтобы показать, что автомобиль движется в автономном режиме и проинформировать окружающих.