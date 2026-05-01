Xiaomi показала игровую мышь Xiaomi Gaming Mouse 2. Устройство получит новый сенсор PixArt и обновленную систему управления.

Компания Xiaomi подтвердила выпуск новой модели игровой мыши. Сообщение появилось в официальном аккаунте производителя в Weibo. В компании заявили, что мышь разработана с учетом требований профессиональных игроков.

Xiaomi Gaming Mouse 2 получит флагманский сенсор от компании PixArt. Какую именно модель сенсора установят — пока неизвестно. Полные технические характеристики производитель тоже не раскрыл. При этом мышь включает высококачественный контроллер, который отвечает за обработку нажатий и движений. Маркетинговый слоган устройства: «Точность — залог успеха. Стабильность — залог победы».

Чтобы понять возможности новинки, стоит вспомнить предыдущую модель Xiaomi. В сентябре 2024 года компания выпустила мышь X1. Она весила 65 граммов и работала на оптическом сенсоре с разрешением 26000 DPI. Частота опроса достигала 8000 Гц, что давало минимальную задержку между движением мыши и реакцией курсора. Аккумулятора емкостью 530 мАч хватало на 110 часов работы в беспроводном режиме через USB-приемник 2.4 ГГц при стандартной частоте опроса 1000 Гц.

Скорее всего, Gaming Mouse 2 построят на основе X1, но с обновленным сенсором и контроллером PixArt. Цену и точную дату выхода Xiaomi пока не называет.